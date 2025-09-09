Сьогодні 9 вересня: яке свято та день в історії

9 вересня 1513 року відбулася битва біля Флоддена – між англійцями та шотландцями, в ній загинув король Шотландії Яків IV. У 1769-му народився Іван Котляревський. У 1886-му підписали Бернську конвенцію, яка захистила авторське право. У 1913-му Петро Нестеров першим у світі виконав “мертву петлю” – у небі над Києвом. У 1944-му УРСР та Польща уклали договір “про взаємний обмін населенням”, за яким українців виселяли з етнічних земель. У 2022-му з’явилися перші фотографії воїнів ЗСУ на підступах до Куп’янська.

Свята та пам’ятні дати 9 вересня

9 вересня у світі – Всесвітній день сільського господарства, Міжнародний день захисту освіти від нападів і Міжнародний день краси.

Також сьогодні: Всесвітній день електромобілів, Міжнародний день поширення інформації про фетальний алкогольний синдром (алкогольний синдром плода), День незалежності республіки Таджикистан, День тестувальника, Міжнародний день судоку, День плюшевого ведмедика

<br />

9 вересня в історії

9 вересня 1513 року відбулася битва біля Флоддена (іноді її ще називають Бранкстонська битва) – найбільша битва між Англією та Шотландією за кількістю військ. У цій битві загинув король Шотландії Яків IV, а також значна частина шотландської аристократії. Шотландська армія програла битву та втратила вбитими, за різними оцінками, від 5 до 10 тисяч воїнів.

До таких фатальних наслідків шотландців призвело рішення виконати союзницькі обов’язки перед Францією. Та саме переживала чергове англійське вторгнення, яке організував король Генріх VIII. Це вторгнення відбувалося під час так званої війни Камбрейської ліги (або війни Священної ліги) – однієї із серії Італійських воєн у Європі. Вона починалася як протистояння Франції та Венеціанської республіки, але, поки йшла (1508-1516 роки) залучала дедалі більше учасників. Папа Римський, який на початку цієї війни підтримував Францію, у 1510-му навпаки об’єднався з венеціанцями. Однак для перемоги над французами цього виявилося замало. Тому в 1511 році Папа почав формувати Священну лігу – об’єднання проти Франції, до якого він хотів залучити Англію, Іспанію та Священну Римську імперію. Метою було остаточно вигнати французів з Апеннінського півострова. Почалися переговори. Англійський король Генріх VIII мав не менш як три причини підтримати Папу. По-перше, на початку свого правління він ще був затятим католиком (це згодом через розлучення король розірве зв’язки зі Священним престолом і створить Англіканську церкву). По-друге, його тесть Фердинанд Арагонський (співправитель в Іспанії) підтримав Папу. По-третє, Генріх VIII, як і значна частина його попередників, сприймав Францію як конкурента та пам’ятав про англійські території на континенті, захоплені французами. Тому Генріх з ентузіазмом погодився відвернути французьку армію вторгненням на північ країни, щоб сил воювати в Італії у французів поменшало. 17 листопада 1511 року Англія офіційно заявила, що приєднується до Священної ліги, а військова кампанія за її участі розпочалася у 1512-му.

Шотландія мала довгу історію союзницьких відносин із Францією. Ще в 1295 році країни уклали союз проти Англії, який згодом отримав назву Старого союзу. З англійцями постійно виникали війни, хоча на початку XVI століття був період “затишшя” – король Генріх VII у 1502 році підписав з шотландським колегою Яковом IV договір “про вічний мир”. За умовами цього договору дочка англійського короля Маргарет Тюдор вийшла заміж за Якова.

Однак після приходу до влади Генріха VIII відносини між країнами знову погіршувалися. Особливо їх посилив той факт, що у Якова та Маргарет народився син – старший з онуків Генріха VII та потенційний спадкоємець англійського престолу, адже в короля Генріха VIII довгий час дітей не було.

На такому тлі Яків IV вирішив віддати данину Старому союзу із Францією. Коли Генріх VIII залишив Англію та вирушив на чолі армії вторгнення на континент, війська шотландців на чолі з Яковом вдерлися до Англії. Їм удалося захопити кілька англійських прикордонних замків. Однак стратегічно ця війна стала для Шотландії катастрофою.

Англією за відсутності короля Генріха керувала його дружина Катерина Арагонська. Саме її армія під командуванням Томаса Говарда, графа Суррея, завдала поразки шотландцям.

Англійці обійшли позиції шотландців, вийшовши їм у тил. Через це війська Якова були змушені змінити позиції, зайнявши пагорб Бранкстон. Не розвідавши добре місцевість, шотландська піхота пішла в атаку на англійців, спускаючись з пагорба. А в результаті – опинилася у болотистій місцевості. Це зруйнувало щільні ряди та надало перевагу англійцям, чим ті й скористалися. Яків IV загинув у цій битві, ставши останнім монархом Великої Британії, убитим у бою. Наслідком битви біля Флоддена стала значна політична криза в Шотландії, адже синові Якова та Маргарет Тюдор, майбутньому королю Якову V, на момент смерті батька було трохи більше як рік. Мати немовляти, сестру Генріха VIII, звісно, ​​було неможливо призначити регентом. Тож тривалий час право “керувати за короля” ділила строката компанія лордів.

9 вересня 1769 року в Полтаві народився майбутній автор “Енеїди” та перших українських п’єс (“Наталка Полтавка”, “Москаль-чарівник”) Іван Котляревський. Докладніше.

9 вересня 1886 року підписали Бернську конвенцію про охорону літературних та художніх творів. Докладніше.

9 вересня 1913 року військовий льотчик Петро Нестеров першим у світі виконав “мертву петлю”. Це сталося над Сирецьким військовим аеродромом у Києві. Докладніше.

9 вересня 1944 року УРСР і Польща уклали договір, який називався “Угода між Урядом Української РСР та Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР”. По суті, йшлося, звичайно, не про евакуацію, а про депортацію. Докладніше.

9 вересня 2022 року під час Харківського контрнаступу з’явилися перші фотографії воїнів ЗСУ на підступах до Куп’янська. Докладніше.

Церковне свято 9 вересня

9 вересня вшановують пам’ять праведних Богоотців Йоакима та Анни – батьків святої Діви Марії – та мученика Северіана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 9 вересня ще є комарі, то зима буде м’якою.

Якщо верба скинула листя – зима буде ранньою.

Якщо в цей день випав сніг, то наступного року буде поганий урожай.

Що не можна робити 9 вересня

Не можна брати та давати гроші в борг чи розв’язувати будь-які фінансові проблеми.

День не підходить для переїзду та тривалих подорожей.

Не можна спати під місячним світлом.