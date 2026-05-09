Сьогодні 9 травня 2026: яке свято та день в історії

9 травня в Україні – День Європи. У світі – Другий день пам’яті та примирення. У цей день 1671 року ірландський авантюрист Томас Блад спробував викрасти коштовності корони з лондонського Тауера. У 1913-му на екрани вийшов перший фільм про Фантомаса. У 1919-му головою Директорії УНР обрали Симона Петлюру. У 1920-му відбувся українсько-польський парад з нагоди звільнення Києва від більшовиків. У 1945-му громадянам СРСР оголосили про капітуляцію нацистської Німеччини. У 1950-му проголосили Декларацію Шумана, яка стала першим кроком до створення ЄС. У 2004-му в Чечні вбили Ахмата Кадирова. А у 2022-му президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Свята та пам’ятні дати 9 травня

9 травня в Україні та ЄС – День Європи.

У світі – Другий день пам’яті та примирення.

Друга субота травня – це Всесвітній день справедливої торгівлі, Всесвітній день птахів, що мігрують, Всесвітній день танцю живота, Всесвітній день колажу та Всесвітній день вина “Бакфаст”.

Також сьогодні – День магнітної абетки.

9 травня в історії

9 травня 1671 року ірландський авантюрист Томас Блад (“полковник Блад”) спробував викрасти коштовності корони з лондонського Тауера. Це була з одного боку помста короні, з іншого боку – спроба отримати компенсацію. За часів громадянської війни в Англії (1642–1651) між прихильниками короля Карла I та парламенту Блад був на боці парламенту. Після відновлення монархії – реставрації Стюартів – у 1660 році Томаса разом із багатьма колишніми противниками короля позбавили всіх маєтків. У 1663-му “полковник Блад” очолив змову, метою якої було захопити Дублінський замок у прихильників Карла II. Змову викрили, спільників Блада стратили, але він сам примудрився втекти. Ця поразка авантюриста не зупинила.

“У 1671 році він розробив дивовижний план крадіжки нових коронних коштовностей, які були перероблені Карлом II, оскільки більшість оригінальних коштовностей перетопили після страти Карла I в 1649 році”, – пише проєкт History.

Томас переодягся священником і в такому образі увійшов у довіру до наглядача коштовностей. Під час чергового візиту до свого “друга” 9 травня 1671 року, Блад зі спільниками напав на нього, зв’язав і поранив. Нейтралізувавши наглядача, грабіжники проникли до Будинку коштовностей. Блад сплющив королівську корону молотком, щоб її легше винести. Інші регалії (скіпетр і державу) його спільники намагалися сховати під одягом. Проте втекти з реліквіями їм не вдалося. Реалізації плану завадив син доглядача коштовностей, який несподівано прибув до батька та підняв тривогу. Вартові Тауера затримали та заарештували всіх чотирьох злочинців. Однак подальший розвиток подій був несподіваним.

“Блада привели до короля. Карл II був настільки вражений зухвалістю Блада, що не покарав його”, – пише History.

Щобільше, “полковник” отримав від монарха пенсію та фактично повернув частину втрачених володінь. Ця авантюра та її розкішне завершення зробили Блада однією з найяскравіших знаменитостей свого часу. Легенди про нього складали такі, що коли авантюрист помер у 1680 році, його тіло навіть довелося ексгумувати – щоб переконатися, що він справді мертвий.

9 травня 1913 року на екрани Франції вийшов фільм про Фантомаса. Докладніше.

9 травня 1919 року головою Директорії УНР обрали Симона Петлюру. Докладніше.

9 травня 1920 року на Хрещатику відбувся українсько-польський парад на честь визволення Києва від більшовиків. Докладніше.

9 травня 1945 року громадянам СРСР оголосили про капітуляцію нацистської Німеччини. Докладніше.

9 травня 1950 року проголосили Декларацію Шумана, яка стала першим кроком до подальшого створення Європейського Союзу. Докладніше.

9 травня 2004 року у результаті підриву вибухівки під час святкових заходів з нагоди Дня перемоги загинув президент Чечні Ахмат Кадиров. Докладніше.

9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон, відомий як “Ленд-ліз для України”. Докладніше.

Церковне свято 9 травня

9 травня відзначають перенесення мощей святителя та чудотворця Миколая з м. Мир Лікійських в м. Бар та вшановують пам’ять пророка Ісаї. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 9 травня йде дощ, то влітку не буде посухи та буде гарний урожай.

Якщо холодно, то потепліє тільки на Трійцю.

Якщо зацвіла калина, то можна купатися в ставку.

Що не можна робити 9 травня

Не можна плавати у відкритих водоймах – у річках, озерах та морі.

Не можна тяжко працювати.

Не можна стригти овець.