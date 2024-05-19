Сьогодні 19 травня: який день в історії

19 травня в Україні – День вшанування жертв політичних репресій. Цього дня 1051 року у Франції коронували дружину короля Генріха I – Анну Ярославну, дочку київського князя Ярослава Мудрого. У 1125-му помер Володимир Мономах. У 1536-му в Англії стратили Анну Болейн. У 1649-му Англію проголосили республікою. У 1962-му Мерилін Монро виконала знамениту пісню “Happy Birthday, Mr. President”. У 2005-му Україна приєдналася до Болонського процесу. У 2022-му почали розселяти харків’ян, які майже три місяці жили в метро.

Свята та пам’ятні дати 19 травня

19 травня в Україні – День пам’яті жертв політичних репресій (третя неділя травня), День сімейної медицини.

У світі: Всесвітній день сімейного лікаря, День пам’яті померлих від СНІДу (третя неділя травня), Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника.

Також відзначають: День травневого сонця, День записника, День народження “Кубика Рубіка”, Всесвітній день випічки (третя неділя травня).

19 травня в історії

19 травня 1051 року у Франції, в Реймсі, коронували Анну Ярославну – дочку київського князя Ярослава Мудрого та дружину французького короля Генріха I. Докладніше.

19 травня 1125 року помер великий князь київський Володимир Мономах. Докладніше.

19 травня 1536 року в Англії стратили Анну Болейн, дружину короля Генріха VIII. Докладніше.

19 травня 1649 року Англію проголосили республікою. Це сталося внаслідок Англійської революції та громадянської війни. 30 січня 1649 року стратили короля Карла I.

Дискусія з приводу подальшого майбутнього країни призвела до того, що 17 березня парламент оголосив про скасування англійської монархії як “непотрібної, обтяжливої ​​та небезпечної для блага народу”. Палату лордів (верхню палату парламенту) розігнали. А 19 травня ухвалили “Акт про оголошення Англії республікою”. Влада в країні, згідно з цим документом, переходила до парламенту та тих посадових осіб, яких він призначить. Формально найвищим органом влади в країні проголосили Державну раду – у складі 41 представника. Їх щороку обирав парламент. Фактично всі важелі керівництва державою перейшли до рук Олівера Кромвеля та військової верхівки.

Період республіки в Англії став нетривалим – він юридично тривав до 1660-го (англійські історики називають його “Міжцарством”). До 1651 року чинити опір новому режиму намагався спадкоємець короля – майбутній новий монарх Карл II, за підтримки європейських королівських домів. У 1650-му він висадився в Шотландії та зібрав там армію прихильників, проте Кромвель розгромив суперника. Карл не зупинився – знову зібрав сили та влітку 1651-го перейшов англійський кордон. Однак це було його останнє військове досягнення – у битві під Вустером Кромвель розгромив сили монарха-вигнанця. Саме цю битву позначають як останню в громадянській війні.

Надалі парламент об’єднав Шотландію та Ірландію з Англією в “Співдружність Англії, Шотландії та Ірландії” (до цього вони вважалися окремими державами зі спільним королем). У 1653-му члени парламенту, які й так були на своїх посадах уже 13 років (з 1640-го) вирішили зробити своє членство довічним. Однак це не входило до планів Кромвеля. Він з’явився просто на засідання в компанії військових і заявив: “Я покладу кінець вашій балаканині”. З цього моменту він правив країною одноосібно, обравши собі титул “Лорд-протектор”. Вибори до нового парламенту він все ж таки провів – у 1654 році, але через кілька місяців розпустив законодавчий орган. Наступний, обраний у 1657-му, парламент показав повну лояльність Кромвелю, запропонувавши йому титул короля. Той відмовився, але погодився зробити свою владу спадковою, щоби передати титул синові Річарду. Однак Річард явно не мав ні здібностей, ні харизми батька. Після смерті Кромвеля (у 1958-му) Річард швидко втратив владу. При цьому і він, і його брати не втратили життя, що було б логічним розвитком подій у ті бурхливі часи. Усі вони отримали нерухомість, грошовий прибуток і не зазнали утисків і після реставрації монархії.

Сама ж реставрація відбулася після того, як генерал Джордж Монк висунув війська з Шотландії до Лондона та здійснив державний переворот. Він скликав новий парламент, а той першим рішенням скасував усі правові акти часів республіки (тобто прийняті з 1648 року), а потім уповноважив нового головнокомандувача збройних сил (звісно ж, генерала Монка) провести переговори зі спадкоємцем престолу Карлом. 25 квітня 1660 року короля Карла II Стюарта коронували. На цьому завершився період “Міжцарства”.

19 травня 1962 року Мерилін Монро виконала знамениту пісню “Happy Birthday, Mr. President”. Докладніше.

19 травня 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Докладніше.

19 травня 2022 року харків’ян, які майже три місяці жили у метро, ​​почали розселяти. Докладніше.

Церковне свято 19 травня

Святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Іоанни, Марфи та Марії, Сусанни та інших. Святі жінки-мироносиці — це жінки, які супроводжували Ісуса Христа в його подорожах і служили йому, піклуючись про нічліг, їжу та пиття. Саме вони після похорону Христа пішли до його гробу, щоб намастити тіло Ісуса миром (саме тому “мироносиці”). Проте коли вони прийшли, побачили, що гроб відкритий, а тіла в ньому немає. Вони стали першими свідками воскресіння Христа. Він являвся жінкам-мироносицям двічі – спочатку Марії Магдалині, а далі – їй та Марії Якововій, із якою Магдалина йшла до учнів Христа повідомити радісну звістку про його воскресіння. Учні не повірили жінкам. Проте згодом Ісус окремо явився Петрові.

Народні прикмети

Якщо в цей день туман, то в лісі виростуть гриби.

Якщо зранку багато роси, то буде багатий урожай огірків.

Якщо роси мало – буде дощ.

Що не можна робити 19 травня

Не можна думати про погане, плакати й сумувати.

Не можна сваритися, підвищувати голос на жінок і суперечити їм.

Краще не працювати фізично, але саджати рослини – можна.