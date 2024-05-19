Сегодня 19 мая: какой день в истории

19 мая в Украине – День памяти жертв политических репрессий. В этот день 1051 года во Франции короновали жену короля Генриха I — Анну Ярославну, дочь киевского князя Ярослава Мудрого. В 1125-м умер Владимир Мономах. В 1536-м в Англии казнили Анну Болейн. В 1649-м Англию провозгласили республикой. В 1962-м Мэрилин Монро исполнила знаменитую песню «Happy Birthday, Mr. President». В 2005-м Украина присоединилась к Болонскому процессу. В 2022-м начали расселять харьковчан, которые почти три месяца жили в метро.

Праздники и памятные даты 19 мая

19 мая в Украине – День памяти жертв политических репрессий (третье воскресенье мая), День семейной медицины.

В мире: Всемирный день семейного врача, День памяти умерших от СПИДа (третье воскресенье мая), Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.

Также отмечают: День майского солнца, День записной книжки, День рождения «Кубика Рубика», Всемирный день выпечки (третье воскресенье мая).

19 мая в истории

19 мая 1051 года во Франции, в Реймсе, короновали Анну Ярославну – дочь киевского князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха I. Подробнее.

19 мая 1125 года умер великий князь киевский Владимир Мономах. Подробнее.

19 мая 1536 года в Англии казнили Анну Болейн, жену короля Генриха VIII. Подробнее.

19 мая 1649 года Англию провозгласили республикой. Это произошло в результате Английской революции и гражданской войны. 30 января 1649 года казнили короля Карла I.

Дискуссия по поводу дальнейшего будущего страны привела к тому, что 17 марта парламент объявил об отмене английской монархии как «ненужной, обременительной и опасной для блага народа». Палату лордов (верхнюю палату парламента) разогнали. А 19 мая приняли «Акт об объявлении Англии республикой». Власть в стране, согласно этому документу, переходила к парламенту и тем должностным лицам, которых он назначит. Формально высшим органом власти в стране провозгласили Государственный совет – в составе 41 представителя. Их ежегодно избирал парламент. Фактически все рычаги руководства государством перешли в руки Оливера Кромвеля и военной верхушки.

Период республики в Англии стал непродолжительным – он юридически продолжался до 1660 года (английские историки называют его «Межцарством»). До 1651 года сопротивляться новому режиму пытался наследник короля – будущий новый монарх Карл II, при поддержке европейских королевских домов. В 1650-м он высадился в Шотландии и собрал там армию сторонников, однако Кромвель разгромил соперника. Карл не остановился – снова собрал силы и летом 1651-го перешел английскую границу. Однако это был его последнее военное достижение – в битве при Вустере Кромвель разгромил силы монарха-изгнанника. Именно эту битву обозначают как последнюю в гражданской войне.

В дальнейшем парламент объединил Шотландию и Ирландию с Англией в «Содружество Англии, Шотландии и Ирландии» (до этого они считались отдельными государствами с общим королем). В 1653-м члены парламента, которые и так были на своих должностях уже 13 лет (с 1640-го) решили сделать свое членство пожизненным. Однако это не входило в планы Кромвеля. Он явился прямо на заседание в компании военных и заявил: «Я положу конец вашей болтовне». С этого момента он правил страной единолично, выбрав для себя титул «Лорд-протектор». Выборы в новый парламент он все же провел – в 1654 году, но через несколько месяцев распустил законодательный орган. Следующий, избранный в 1657-м, парламент показал свою полную лояльность Кромвелю, предложив ему титул короля. Тот отказался, но согласился сделать свою власть наследственной, чтобы передать титул сыну Ричарду. Однако у Ричарда явно не было ни способностей, ни харизмы отца. После смерти Кромвеля (в 1958-м) Ричард быстро утратил власть. При этом и он, и его братья не потеряли жизнь, что было бы логичным развитием событий в те бурные времена. Все они получили недвижимость, денежный доход и не подверглись притеснениям и после реставрации монархии.

Сама же реставрация произошла после того, как генерал Джордж Монк выдвинул войска из Шотландии в Лондон и совершил государственный переворот. Он созвал новый парламент, а тот первым решением отменил все правовые акты времен республики (т.е. принятые с 1648 года), а затем уполномочил нового главнокомандующего вооруженными силами (конечно же, генерала Монка) провести переговоры с наследником престола Карлом. 25 апреля 1660 года короля Карла II Стюарта короновали. На этом завершился период «Межцарства».

19 мая 1962 года Мэрилин Монро исполнила знаменитую песню «Happy Birthday, Mr. President». Подробнее.

19 мая 2005 года Украина присоединилась к Болонскому процессу. Подробнее.

19 мая 2022 года харьковчан, которые почти три месяца жили в метро, начали расселять. Подробнее.

Церковный праздник 19 мая

19 мая чтят память святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других. Святые жены-мироносицы – это женщины, которые сопровождали Иисуса Христа в его путешествиях и служили ему, заботясь о ночлеге, еде и питье. Именно они после похорон Христа пошли к его гробу, чтобы смазать тело Иисуса миром (именно поэтому «мироносицы»). Однако когда они пришли, увидели, что гроб открыт, а тела в нем нет. Эти женщины стали первыми свидетельницами воскресения Христа. Он являлся им дважды – сначала Марии Магдалине, а затем – ей и Марии Якововой, с которой Магдалина шла к ученикам Христа сообщить радостное известие о его воскресении. Ученики не поверили женщинам. Однако впоследствии Иисус отдельно явился Петру.

Народные приметы

Если в этот день туман, то в лесу вырастут грибы.

Если утром много росы, то будет богатый урожай огурцов.

Если росы мало – будет дождь.

Что нельзя делать 19 мая

Нельзя думать о плохом, плакать и унывать.

Нельзя ссориться, повышать голос на женщин и противоречить им.

Лучше не работать физически, но сажать растения – можно.