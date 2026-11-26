Четыре миллиарда гривен предусмотрели на общественный транспорт в бюджете Харькова на 2027 год. В то же время, конкретную сумму, которую город потратит на компенсацию бесплатного проезда, мэр Игорь Терехов не назвал. По его словам, в бюджете предусмотрели дополнительные средства на случай роста цен на энергоносители.

«Мы заложили 4 млрд при условии, что может вырасти цена на энергоносители. И специально заложили немного больше средств. Если этого не будет, то это будут резервные средства, которые мы будем перераспределять. Что касается бесплатного проезда, то как можно сейчас посчитать эту цифру, когда сегодня пользуются бесплатным проездом все граждане, которые находятся в городе Харьков? Это 230 тысяч вынужденных переселенцев. Это люди, которые сегодня едут на работу. Это наши военные, медики, врачи, учителя. Все, кто пользуется, пользуются бесплатным общественным транспортом. Метрополитен, автобусы, троллейбусы и трамвай”, — объяснил мэр, отвечая на вопрос корреспондентки МГ “Объектив”.

Также Терехов ответил почему, несмотря на разговоры о долгах города, в Харькове до сих пор остается бесплатный проезд.

«У города нет как таковых долгов. И я уже комментировал неоднократно, это когда мы берем баланс. Во-первых, город никому ничего не должен. Должно коммунальное предприятие, два коммунальных предприятия — это «Харьковские тепловые сети» и это «Харьковводоканал». А мы объединили эти предприятия. И когда мы берем баланс, который должны наши ХТС, это минусовый баланс 0,7 млрд грн. И «Харьковводоканал», которому государство должно, тоже в балансе 0,75 млрд грн. То есть, баланс в пользу города”, — подчеркнул городской голова.