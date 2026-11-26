Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь во время общественных слушаний, посвященных проекту бюджета Харькова, привел пример эффективности работы системы «Безопасный город». Речь идет о раскрытии убийства военного, которое произошло три дня назад.

«Буквально вчера на территории Винницкого региона нами совместно со Службой безопасности Украины в Харьковской области был задержан преступник, умышленно убивший военнослужащего три дня назад на территории города Харькова. И это удалось сделать исключительно благодаря тому, что сработала система видеонаблюдения, сработала система распознавания лиц, которую мы закупили в этом году за дополнительные средства из каждой территориальной громады», — рассказал Токарь 26 ноября, передает корреспондент МГ «Объектив».

Начальник ГУНП отметил, что подозреваемого задержали уже в автобусе, который ехал в сторону Могилева — Подольского — к госгранице.

«Намеревался уже пересечь границу Украины вне пунктов пропуска. Сейчас мы понимаем совместно со Службой безопасности, что это было срежиссированное убийство ФСБ России, есть российский след», — подчеркнул Токарь.