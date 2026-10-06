Повелся на виртуальную девушку: военный мог сливать данные с Харьковщины – СБУ

Военная контрразведка СБУ задержала на Харьковщине военного. Правоохранители считают, что он являлся российским информатором.

По данным следствия, фигурант — мобилизованный с Днепропетровщины, который проходил службу в должности помощника оператора БпЛА.

«Установлено, что он попал в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску близких отношений. Оккупанты завербовали его через фейковый аккаунт виртуальной девушки, под видом которой выпытывали нужную им информацию», — добавили в СБУ.

Правоохранители добавляют: фигурант передавал врагу данные о своем разведывательном батальоне и смежных подразделениях ВСУ на Волчанском направлении, которые воюют всего в 10 км от линии боестолкновения.

Силовики заблаговременно обезопасили расположение украинских войск и задержали военного возле полигона. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами, рассказали в СБУ.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас фигурант находится под стражей. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Также решается вопрос возможной дополнительной квалификации его действий как государственная измена.