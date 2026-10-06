Live
  • Вт 06.10.2026
  • Харьков  +17°С
  • USD 45.06
  • EUR 50.48

Повелся на виртуальную девушку: военный мог сливать данные с Харьковщины – СБУ

Общество 14:09   06.10.2026
Виктория Яковенко
Повелся на виртуальную девушку: военный мог сливать данные с Харьковщины – СБУ

Военная контрразведка СБУ задержала на Харьковщине военного. Правоохранители считают, что он являлся российским информатором.

По данным следствия, фигурант — мобилизованный с Днепропетровщины, который проходил службу в должности помощника оператора БпЛА.

«Установлено, что он попал в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску близких отношений. Оккупанты завербовали его через фейковый аккаунт виртуальной девушки, под видом которой выпытывали нужную им информацию», — добавили в СБУ.

Правоохранители добавляют: фигурант передавал врагу данные о своем разведывательном батальоне и смежных подразделениях ВСУ на Волчанском направлении, которые воюют всего в 10 км от линии боестолкновения.

Силовики заблаговременно обезопасили расположение украинских войск и задержали военного возле полигона. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами, рассказали в СБУ.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас фигурант находится под стражей. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Также решается вопрос возможной дополнительной квалификации его действий как государственная измена.

Читайте также: В бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили «крота» РФ – СБУ (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 6 октября: атака ночью, графики возвращаются
Новости Харькова — главное 6 октября: атака ночью, графики возвращаются
06.10.2026, 14:45
РФ хочет создать буферную зону и подойти к Харькову: ситуация возле Волчанска
РФ хочет создать буферную зону и подойти к Харькову: ситуация возле Волчанска
06.10.2026, 10:11
Удары КАБ: в больнице остаются 18 человек, четверо – в тяжелом состоянии
Удары КАБ: в больнице остаются 18 человек, четверо – в тяжелом состоянии
06.10.2026, 12:26
Последствия ночного «прилета» по предприятию в Харькове показала ГСЧС
Последствия ночного «прилета» по предприятию в Харькове показала ГСЧС
06.10.2026, 08:16
Отключения света возвращаются: четыре области без электроснабжения
Отключения света возвращаются: четыре области без электроснабжения
06.10.2026, 11:43
Зеленский: разведка информирует о подготовке россиян к массированному удару
Зеленский: разведка информирует о подготовке россиян к массированному удару
06.10.2026, 15:13

Новости по теме:

06.10.2026
Свет будут отключать на Харьковщине 6 октября: облэнерго ввело графики
06.10.2026
Взрыв произошел в поле на Харьковщине: из-за подрыва погиб мужчина
06.10.2026
Отключения света возвращаются: четыре области без электроснабжения
06.10.2026
Пьяный водитель хотел дать взятку, но копы отказались: чем все закончилось
06.10.2026
Почти две сотни БпЛА ударили по Харьковщине, 80 пострадавших – Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Повелся на виртуальную девушку: военный мог сливать данные с Харьковщины – СБУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 14:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военная контрразведка СБУ задержала на Харьковщине военного. Правоохранители считают, что он являлся российским информатором.".