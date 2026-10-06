Повівся на віртуальну дівчину: військовий міг зливати дані з Харківщини – СБУ

Військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині військового. Правоохоронці вважають, що він був російським інформатором.

За даними слідства, фігурант – мобілізований із Дніпропетровщини, який проходив службу на посаді помічника оператора БпЛА.

«Встановлено, що він потрапив у поле зору російських спецслужбістів через телеграм-канали з пошуку близьких стосунків. Окупанти завербували його через фейковий акаунт віртуальної дівчини, під виглядом якої випитували потрібну їм інформацію», – додали в СБУ.

Правоохоронці додають: фігурант передавав ворогу дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи ЗСУ на Вовчанському напрямку, які воюють лише за 10 км від лінії боєзіткнення.

Силовики завчасно убезпечили розташування українських військ і затримали військового біля полігону. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога, розповіли в СБУ.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зараз фігурант перебуває під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми. Також вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації його дій як державна зрада