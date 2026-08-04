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“Медові пастки” для воїнів: жінка на Харківщині хотіла отруїти захисника – СБУ

Суспільство 16:12   04.08.2026
Вікторія Яковенко
“Медові пастки” для воїнів: жінка на Харківщині хотіла отруїти захисника – СБУ Скриншот

СБУ застерігає: фіксують значну активізацію російських спецслужб у спробах ліквідувати українських військових за допомогою так званого прийому “медової пастки”. Йдеться про замахи на воїнів СОУ, яких збиралися убити через онлайн-знайомства та підставні побачення з жінками.

Силовики кажуть: тільки з початку року запобігли понад 50 таким випадкам.

“Щоб заманити військових у “медову пастку”, росіяни здебільшого використовують сайти для знайомств і тематичні чати у месенджерах. На цих платформах працює ворожа агентура, яка із фейкових акаунтів пропонує воїнам близькі стосунки. Далі російські спецслужби призначають чоловікам зустріч із запрошенням на заздалегідь підготовлені локації для подальшого вбивства. Найчастіше для ліквідації українських захисників росіяни використовують саморобні бомби, які закладають на місці запланованого теракту”, – зазначили правоохоронці.

Також ворог використовує смертельні отрути, синтезовані з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин, підкреслили в СБУ.

“Так, у березні 2025 року на Харківщині було затримано агентку фсб, яка під виглядом “волонтерської” допомоги передала військовому ЗСУ ліки та продукти харчування, в які підмішала отруту”, – розповіли силовики.

Також у січні СБУ затримала ймовірного агента ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ.

“Російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом “побачення” з дівчиною із сайту знайомств. Однак замість неї там з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини та завдав йому шість ударів ножем у ділянку шиї, грудної клітини, живота і правої ноги”, – повідомили в СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта та встановила жінку, яка, за даними слідства, за завданням ФСБ з фейкового акаунта вела спілкування із потерпілим.

Наразі за цими та іншими фактами тривають розслідування за декількома статтями ККУ: держзрада, умисне вбивство, терористичний акт.

Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відео: СБУ

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ застерігає: фіксують значну активізацію російських спецслужб у спробах ліквідувати українських військових за допомогою так званого прийому “медової пастки”.".