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На закупівлі деревини для Нацгвардії розікрали понад 2 млн: кого підозрюють

Суспільство 13:30   31.07.2026
Вікторія Яковенко
На закупівлі деревини для Нацгвардії розікрали понад 2 млн: кого підозрюють Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці Харківщини викрили схему розкрадання коштів військової частини НГУ, що виділялися на закупівлю паливної деревини.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, організатором схеми виявився 44-річний начальник квартирно-експлуатаційної служби секції тилу однієї з військових частин НГУ.

“За своїми службовими обов’язками він в тому числі забезпечував паливом казармено-житловий фонд військової частини і у 2023 році займався закупівлею паливної деревини твердих порід за державні кошти. Тиловик залучив до протиправної діяльності трьох підприємців. Зловмисник домовився з ними, що організує закупівлю деревини за значно завищеною ціною, а отримані кошти учасники групи переведуть у готівку та розділять між собою”, – встановило слідство.

Зазначається, що закупівельна ціна, яку сплатила за деревину військова частина НГУ, була вищою за ринкову майже на 70%. Втім, тиловик ввів в оману свого керівника – командира військової частини, що така ціна нібито є обґрунтованою, додали правоохоронці.

За підрахунками СБУ, державі завдали матеріальної шкоди на понад 2,1 млн грн.

Військовослужбовцю-тиловику повідомили про підозру за чч. 4 та 5 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Санкція цієї статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також підозри за пособництво у заволодінні майном отримали двоє з трьох підприємців. Слідчі дії тривають.

разворовали деньги, выделенные на древесину для НГУ
Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 13:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини викрили схему розкрадання коштів військової частини НГУ, що виділялися на закупівлю паливної деревини.".