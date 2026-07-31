На закупівлі деревини для Нацгвардії розікрали понад 2 млн: кого підозрюють

Правоохоронці Харківщини викрили схему розкрадання коштів військової частини НГУ, що виділялися на закупівлю паливної деревини.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, організатором схеми виявився 44-річний начальник квартирно-експлуатаційної служби секції тилу однієї з військових частин НГУ.

“За своїми службовими обов’язками він в тому числі забезпечував паливом казармено-житловий фонд військової частини і у 2023 році займався закупівлею паливної деревини твердих порід за державні кошти. Тиловик залучив до протиправної діяльності трьох підприємців. Зловмисник домовився з ними, що організує закупівлю деревини за значно завищеною ціною, а отримані кошти учасники групи переведуть у готівку та розділять між собою”, – встановило слідство.

Зазначається, що закупівельна ціна, яку сплатила за деревину військова частина НГУ, була вищою за ринкову майже на 70%. Втім, тиловик ввів в оману свого керівника – командира військової частини, що така ціна нібито є обґрунтованою, додали правоохоронці.

За підрахунками СБУ, державі завдали матеріальної шкоди на понад 2,1 млн грн.

Військовослужбовцю-тиловику повідомили про підозру за чч. 4 та 5 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Санкція цієї статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також підозри за пособництво у заволодінні майном отримали двоє з трьох підприємців. Слідчі дії тривають.