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Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни

Події 07:16   31.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни

Вранці 31 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вкотре атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. 

Ймовірно, йдеться про поштовий термінал Нової пошти в Коротичі. Близько 05:20 моніторингові ТГ-канали писали про “Шахеди”, які летять на селище.

Незабаром начальник ХОВА поінформував про “приліт”по  терміналу.

“Сталося загоряння вантажного автомобіля. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, востаннє росіяни обстрілювали Коротич увечері 27 липня. Прилетіло по терміналу поштового відділення – почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

До цього серйозна атака на поштовий термінал була 19 липня – тоді начальник ХОВА інформував про удар по Коротичу.  Відразу було відомо про загиблих  та велику кількість постраждалих. Через небезпеку тимчасово перекривали Київську трасу  — від Пісочина до Люботина. Незабаром стало відомо, що ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального термінала Нової пошти. Про це  повідомили у пресслужбі компанії.

Тоді внаслідок удару загинули четверо людей, ще 20 – поранені, 12 із них госпіталізовані. Вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що один із постраждалих помер у лікарні – таким чином кількість жертв зросла до п’яти.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 07:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Утром 31 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне в очередной раз атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. ".