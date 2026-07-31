Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни

Вранці 31 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вкотре атакували поштовий термінал у передмісті Харкова.

Ймовірно, йдеться про поштовий термінал Нової пошти в Коротичі. Близько 05:20 моніторингові ТГ-канали писали про “Шахеди”, які летять на селище.

Незабаром начальник ХОВА поінформував про “приліт”по терміналу.

“Сталося загоряння вантажного автомобіля. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, востаннє росіяни обстрілювали Коротич увечері 27 липня. Прилетіло по терміналу поштового відділення – почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

До цього серйозна атака на поштовий термінал була 19 липня – тоді начальник ХОВА інформував про удар по Коротичу. Відразу було відомо про загиблих та велику кількість постраждалих. Через небезпеку тимчасово перекривали Київську трасу — від Пісочина до Люботина. Незабаром стало відомо, що ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального термінала Нової пошти. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Тоді внаслідок удару загинули четверо людей, ще 20 – поранені, 12 із них госпіталізовані. Вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що один із постраждалих помер у лікарні – таким чином кількість жертв зросла до п’яти.