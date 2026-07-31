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Синєгубов: за добу на Харківщині постраждали сім людей через “прильоти”

Події 08:41   31.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: за добу на Харківщині постраждали сім людей через “прильоти”

Сім людей постраждали через удари по Харкову, а також 18 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Вільшани Солоницівської громади постраждали жінки 37, 53 і 85 років та 52-річний чоловік; у м. Харків зазнала поранень 72-річна жінка; у сел. Золочів поранено 43-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 69-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • п’ять КАБів;
  • п’ять БпЛА типу “герань-2”;
  • вісім БпЛА типу «молния»;
  • fpv-дрон;
  • 40 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському та Харківській районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 08:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім людей постраждали через удари по Харкову, а також 18 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".