Синєгубов: за добу на Харківщині постраждали сім людей через “прильоти”
Сім людей постраждали через удари по Харкову, а також 18 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Вільшани Солоницівської громади постраждали жінки 37, 53 і 85 років та 52-річний чоловік; у м. Харків зазнала поранень 72-річна жінка; у сел. Золочів поранено 43-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 69-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- ракета;
- п’ять КАБів;
- п’ять БпЛА типу “герань-2”;
- вісім БпЛА типу «молния»;
- fpv-дрон;
- 40 БпЛА (тип встановлюється).
Через “прильоти” є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському та Харківській районах області.