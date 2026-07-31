Синєгубов: за добу на Харківщині постраждали сім людей через “прильоти”

Сім людей постраждали через удари по Харкову, а також 18 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Вільшани Солоницівської громади постраждали жінки 37, 53 і 85 років та 52-річний чоловік; у м. Харків зазнала поранень 72-річна жінка; у сел. Золочів поранено 43-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 69-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

ракета;

п’ять КАБів;

п’ять БпЛА типу “герань-2”;

вісім БпЛА типу «молния»;

fpv-дрон;

40 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському та Харківській районах області.