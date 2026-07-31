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Новини Харкова — головне 31 липня: тривоги, удар по поштовому терміналу

Події 07:41   31.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 31 липня: тривоги, удар по поштовому терміналу

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:40

Тривога в Харкові та області безперервно тривала всю ніч

Тривогу на Харківщині оголосили о 23:30 через загрозу БпЛА – вона тривала всю ніч до 06:30. О 23:23 Мер Ігор Терехов написав про “приліт” БпЛА “молния” по Слобідському району. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вкотре атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. Ймовірно, йдеться про поштовий термінал Нової пошти в Коротичі. Близько 05:20 моніторингові ТГ-канали писали про «Шахеди», які летять на селище.

Незабаром начальник ХОВА поінформував про «приліт» по терміналу.

«Сталося загоряння вантажного автомобіля. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки», – додав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 07:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".