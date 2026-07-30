Сезон кавунів та динь стартував: ціни у Харкові

У пресслужбі мерії повідомили: на ринках, у магазинах та об’єктах сезонної торгівлі Харкова вже з’явилися в продажу дині та кавуни.

Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з липнем минулого року ціни на баштанні культури зросли приблизно на 5-10%. Станом на сьогодні кавуни коштують у середньому 20-30 грн/кг, а дині – 40-60 грн/кг.

У продажу представлені кавуни та дині, вирощені в господарствах Харківської, Полтавської, Одеської та Миколаївської областей, а також імпортовані з Узбекистану, Азербайджану та Туреччини.

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