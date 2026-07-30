Новини Харкова — головне 30 липня: масований обстріл України

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:44

Складніше було на півночі регіону: де атакував ворог, розповіли у Генштабі

На півночі від Харкова ЗСУ відбили 13 атак росіян в районі Лимана, Волохівки, Стариці, Ізбицького та Хатнього. На Куп’янському напрямку було п’ять бойових зіткнень біля Ківшарівки, Шийківки та Куп’янська-Вузлового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 293 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8112 дронів-камікадзе та здійснили 2892 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

08:05

Вночі Харків атакував “шахед”, Київ – балістика, у Львові – “приліт” по домах

Вночі 30 липня росіяни атакували Україну. Найбільше дісталося Києву та області, а також Львову. Проте «прильоти» були і у Харкові, Кривому Розі та на Полтавщині.

Близько 02:15 мер Ігор Терехов написав про “приліт” БпЛА “шахед” по промзоні в Новобаварському районі. Інформації про руйнування та постраждалих наразі. Також міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про удари балістики. За його даними, внаслідок “прильотів” горіло нежитлове приміщення та гаражний кооператив у Святошинському районі.

“У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано. У цьому ж районі триває ліквідація пожежі у п’ятиповерховій нежитловій споруді”, – уточнили у ДСНС.

Удари були і по Київщині – внаслідок обстрілу під завалами опинилися люди.

“У селі Скибін Броварського району частково дозволено двоповерховий приватний житловий будинок. Також пошкоджено два сусідні будинки. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували трьох постраждалих з-під завалів та передали їх медикам”, – додали у ДСНС.

Також цієї ночі “прильоти” були і на Полтавщині – удар прийшовся по складах. Там також вирувала пожежа після обстрілу, загинув один мирний житель, уточнили рятувальники. Удари пережив і Львів – внаслідок влучання пошкоджені дві багатоповерхівки. На місці обстрілу працюють рятувальники.

“Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 15. Із них 14 госпіталізували. Зокрема, одного рятувальника. Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх. Дякую всім небайдужим, які допомагають розбирати завали”, – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

А в передмісті Кривого Рогу було пряме влучання балістики. Внаслідок атаки загинули двоє дітей та четверо дорослих. Відомо також про вісьмох постраждалих.