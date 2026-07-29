“Дуже гучно” під Харковом: що відбувається

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував про вибухи, які лунають у населених пунктах громади. Їх чули й у частині районів Харкова.

“Увага! У населених пунктах громади дуже гучно. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання за межами населених пунктів територіальної громади. Просимо всіх мешканців залишатися обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. До відбою повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях”, — написав Гололобов.

Вибухи чули й мешканці Харкова. Інформації про “прильоти” в місті на цей час немає.