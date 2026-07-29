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“Дуже гучно” під Харковом: що відбувається

Події 20:58   29.07.2026
Оксана Горун
“Дуже гучно” під Харковом: що відбувається Фото: ХМР

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував про вибухи, які лунають у населених пунктах громади. Їх чули й у частині районів Харкова.

“Увага! У населених пунктах громади дуже гучно. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання за межами населених пунктів територіальної громади. Просимо всіх мешканців залишатися обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. До відбою повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях”, — написав Гололобов.

Вибухи чули й мешканці Харкова. Інформації про “прильоти” в місті на цей час немає.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 20:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував про вибухи, які лунають у населених пунктах громади. Їх чули й у частині районів Харкова".