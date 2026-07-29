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Вітер змін: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня

Погода 20:11   29.07.2026
Оксана Горун
Вітер змін: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня Фото: пресслужба ХОВА

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує сильний вітер 30 липня, а вже з 31-го розпочнеться підвищення температури.

“Вітер змін” буде віяти в Харкові та області 30 липня. Метеорологи попередили про пориви до 15 – 20 м/с та оголосили про перший рівень небезпеки (“жовтий”).

30 липня обіцяє стати останнім відносно прохолодним днем цього тижня. У Харкові очікують, що температура повітря буде: вночі 13 – 15° тепла, вдень 22 – 24°. В області: вночі 11 – 16°, вдень 20 – 25°.

Уже 31 липня, за прогнозом, денна температура досягне позначки +30°. Початок серпня стане особливо спекотним. Уже в понеділок, 3 серпня, термометри покажуть +37°.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 20:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує сильний вітер 30 липня, а вже з 31-го розпочнеться підвищення температури".