Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 30 липня.

«Вранці та вдень 30 липня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – прогнозує Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередній прогноз на серпень-2026. Останній місяць літа має бути “нормальним”: середньомісячна температура повітря може становити 20,8 градуса тепла, що є типовим для серпня.