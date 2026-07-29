Live

Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків

Суспільство 13:39   29.07.2026
Вікторія Яковенко
Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 30 липня.

«Вранці та вдень 30 липня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – прогнозує Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередній прогноз на серпень-2026. Останній місяць літа має бути “нормальним”: середньомісячна температура повітря може становити 20,8 градуса тепла, що є типовим для серпня.

Читайте також: У Харкові судитимуть ченця: його підозрюють у серії злочинів проти дітей

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків
Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків
29.07.2026, 13:39
Наближена до Трампа американська журналістка Лора Лумер приїхала до Харкова
Наближена до Трампа американська журналістка Лора Лумер приїхала до Харкова
29.07.2026, 11:11
Понад дві тисячі людей залишилися без світла на Дергачівщині через удар РФ
Понад дві тисячі людей залишилися без світла на Дергачівщині через удар РФ
29.07.2026, 10:51
Новини Харкова — головне 29 липня: удар по місту, підозра судді
Новини Харкова — головне 29 липня: удар по місту, підозра судді
29.07.2026, 13:29
Ранок у Харкові розпочався з “прильоту” – подробиці
Ранок у Харкові розпочався з “прильоту” – подробиці
29.07.2026, 08:35
Комунальники ліквідовують наслідки удару РФ по Новобаварському району
Комунальники ліквідовують наслідки удару РФ по Новобаварському району
29.07.2026, 11:51

Новини за темою:

29.07.2026
У Харкові судитимуть ченця: його підозрюють у серії злочинів проти дітей
28.07.2026
Серія вибухів у Харкові: повідомляють про вильоти з Бєлгородської області
28.07.2026
“Бандероль” убила пса; ворог просунувся на Харківщині – підсумки 28 липня
28.07.2026
Трамваї не поїдуть проспектом Героїв Харкова з 29 по 31 липня: маршрути
28.07.2026
Широкомасштабні інфільтраційні дії – Машовець про ЗС РФ на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 13:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 30 липня.".