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Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков

Общество 13:39   29.07.2026
Виктория Яковенко
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 30 июля.

«Утром и днем ​​30 июля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — прогнозирует Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Ранее Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026. Последний месяц лета должен быть «нормальным»: среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла, что типично для августа.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 13:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 30 июля.".