Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 30 июля.

«Утром и днем ​​30 июля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — прогнозирует Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Ранее Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026. Последний месяц лета должен быть «нормальным»: среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла, что типично для августа.