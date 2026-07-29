Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 30 июля.
«Утром и днем 30 июля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — прогнозирует Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Ранее Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026. Последний месяц лета должен быть «нормальным»: среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла, что типично для августа.