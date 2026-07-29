Live

Приближенная к Трампу американская журналистка Лора Лумер приехала в Харьков

Мир 11:11   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Приближенная к Трампу американская журналистка Лора Лумер приехала в Харьков Фото: Лора Лумер/Х

Американская журналистка Лора Лумер побывала в Харькове и взяла интервью  у командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Об этом она сообщила в соцсети Х.

Она отметила: ехать в прифронтовой город, расположенный в 30 километрах от РФ, который к тому же, постоянно обстреливается различным вооружением, было опасно. Но, акцентировала она, все это было ради того, чтобы рассказать миру правду об украинской армии и войне.

«Я все равно поехала туда, чтобы поговорить с основателем «Азова» и спросить его то, что хочет знать каждый налогоплательщик в Америке: правда или нет, что батальон «Азов» и украинская армия полны размахивающих свастикой неонацистов? Финансируют ли наши налоговые доллары армию нацистов для борьбы с россиянами? Я спросила об этом самого генерала и основателя «Азова», – отметила она.

Билецкий также провел журналистке экскурсию по городу и показал, где в городе были первые бои с россиянами.

«И показал улицу Рымарскую, где украинцы впервые воевали против россиян в 2014 году. Он ответил на все мои вопросы и подробно рассказал мне об истории батальона «Азов» и Третьего армейского корпуса. Мы также говорили о будущем современной войны и о том, как борьба Украины касается США и долгосрочной национальной безопасности Америки», – добавила Лумер.

Отметим, Лору Лумер считают приближённой к президенту США Дональду Трампу американской журналисткой.

Читайте также: Больше двух тысяч людей остались без света на Дергачевщине из-за удара РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 29 июля: «тревожная» ночь, удар по городу
Новости Харькова — главное 29 июля: «тревожная» ночь, удар по городу
29.07.2026, 08:53
Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности
Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности
29.07.2026, 08:35
«Каждый день верю, что я вернусь домой» — староста Казачьей Лопани Вакуленко
«Каждый день верю, что я вернусь домой» — староста Казачьей Лопани Вакуленко
28.07.2026, 18:16
Серия взрывов в Харькове: сообщают о вылетах из Белгородской области
Серия взрывов в Харькове: сообщают о вылетах из Белгородской области
28.07.2026, 23:56
«Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: пожар, у людей стресс
«Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: пожар, у людей стресс
28.07.2026, 19:14
Судью-взяточника разоблачили на Харьковщине – ГБР выяснило, за что брал деньги
Судью-взяточника разоблачили на Харьковщине – ГБР выяснило, за что брал деньги
29.07.2026, 12:08

Новости по теме:

29.07.2026
Коммунальщики ликвидируют последствия удара РФ по Новобаварскому району
29.07.2026
Фейковую инвалидность ради отсрочки могли продавать врачи в Харькове
29.07.2026
Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности
29.07.2026
Новости Харькова — главное 29 июля: «тревожная» ночь, удар по городу
28.07.2026
Удар FPV по авто в Харькове: на месте работают коммунальщики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Приближенная к Трампу американская журналистка Лора Лумер приехала в Харьков», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 11:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американская журналистка Лора Лумер побывала в Харькове и взяла интервью  у командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Об этом она сообщила в соцсети Х.".