Приближенная к Трампу американская журналистка Лора Лумер приехала в Харьков

Американская журналистка Лора Лумер побывала в Харькове и взяла интервью у командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Об этом она сообщила в соцсети Х.

Она отметила: ехать в прифронтовой город, расположенный в 30 километрах от РФ, который к тому же, постоянно обстреливается различным вооружением, было опасно. Но, акцентировала она, все это было ради того, чтобы рассказать миру правду об украинской армии и войне.

«Я все равно поехала туда, чтобы поговорить с основателем «Азова» и спросить его то, что хочет знать каждый налогоплательщик в Америке: правда или нет, что батальон «Азов» и украинская армия полны размахивающих свастикой неонацистов? Финансируют ли наши налоговые доллары армию нацистов для борьбы с россиянами? Я спросила об этом самого генерала и основателя «Азова», – отметила она.

Билецкий также провел журналистке экскурсию по городу и показал, где в городе были первые бои с россиянами.

«И показал улицу Рымарскую, где украинцы впервые воевали против россиян в 2014 году. Он ответил на все мои вопросы и подробно рассказал мне об истории батальона «Азов» и Третьего армейского корпуса. Мы также говорили о будущем современной войны и о том, как борьба Украины касается США и долгосрочной национальной безопасности Америки», – добавила Лумер.

Отметим, Лору Лумер считают приближённой к президенту США Дональду Трампу американской журналисткой.