Больше двух тысяч людей остались без света на Дергачевщине из-за удара РФ

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне около 16:00 РФ по линии электросетей в районе Слатино.

В результате атаки Слатино и Безруки были полностью обесточены – без электроснабжения остались больше двух тысяч людей.

«В настоящее время энергетики осуществляют оценку повреждений и пытаются найти оптимальный вариант восстановления электроснабжения. В связи со сложностью доступа к району попадания и опасностью повторных ударов спрогнозировать сроки подачи света в дома пока невозможно», – констатировал Задоренко.

Он также в очередной раз обратился к жителям и призвал их эвакуироваться, ввиду активных обстрелов приграничных населенных пунктов.

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