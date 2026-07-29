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Больше двух тысяч людей остались без света на Дергачевщине из-за удара РФ

Происшествия 10:51   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше двух тысяч людей остались без света на Дергачевщине из-за удара РФ Фото: ХГС

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне около 16:00 РФ по линии электросетей в районе Слатино. 

В результате атаки Слатино и Безруки были полностью обесточены – без электроснабжения остались больше двух тысяч людей.

«В настоящее время энергетики осуществляют оценку повреждений и пытаются найти оптимальный вариант восстановления электроснабжения. В связи со сложностью доступа к району попадания и опасностью повторных ударов спрогнозировать сроки подачи света в дома пока невозможно», – констатировал Задоренко.

Он также в очередной раз обратился к жителям и призвал их эвакуироваться, ввиду активных обстрелов приграничных населенных пунктов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 10:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне около 16:00 РФ по линии электросетей в районе Слатино. ".