За сутки 11 жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – Синегубов
В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове получила ранение 57-летняя женщина, у еще восьми человек – острая реакция на стресс; в с. Шиповатое Великобурлукской громады ранена 66-летняя женщина; в с. Макариха Золочевской громады 56-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс», – уточнил Синегубов.
По региону ударило такое вооружение:
- шесть КАБов;
- два БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- 25 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.