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За сутки 11 жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – Синегубов

Происшествия 08:46   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки 11 жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – Синегубов

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове получила ранение 57-летняя женщина, у еще восьми человек – острая реакция на стресс; в с. Шиповатое Великобурлукской громады ранена 66-летняя женщина; в с. Макариха Золочевской громады 56-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс», – уточнил Синегубов.

По региону ударило такое вооружение:

  • шесть КАБов;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 25 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 08:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".