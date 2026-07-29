За сутки 11 жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – Синегубов

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове получила ранение 57-летняя женщина, у еще восьми человек – острая реакция на стресс; в с. Шиповатое Великобурлукской громады ранена 66-летняя женщина; в с. Макариха Золочевской громады 56-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс», – уточнил Синегубов.

По региону ударило такое вооружение:

шесть КАБов;

два БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

25 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.