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«Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: первые данные

Происшествия 17:47   28.07.2026
Оксана Горун
«Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: первые данные

Вечером 28 июля по Харькову ударил российский беспилотник. Мэр Игорь Терехов  заявил о «прилете» в жилой дом в Новобаварском районе. Есть пострадавшие.

Дополнено в 17:47. «В результате попадания реактивного БпЛА типа «Шахед» загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Все жители оперативно эвакуированы. На месте идет ликвидация последствий атаки. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Терехов.

17:31. «Есть информация о попадании в Новобаварском районе. Информация о последствиях уточняется», — сообщил мэр.

Следом уточнил: «прилет» — в жилую пятиэтажку, на месте — пожар.

Мониторинговые каналы сообщали о приближении к Харькову двух реактивных «Шахедов». Один из них, по данным мониторов, упал за пределами города. Второй — долетел.

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В 17:21 в Харькове дали отбой воздушной тревоги.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 17:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 28 июля по Харькову ударил российский беспилотник. Мэр Игорь Терехов  заявил о «прилете» в жилой дом".