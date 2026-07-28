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Придется делать заново — «Шахед» повредил восстановленный дом в Харькове

Происшествия 18:59   28.07.2026
Оксана Горун
Придется делать заново — «Шахед» повредил восстановленный дом в Харькове

У пяти жителей Харькова — острая реакция на стресс после «прилета» российского БпЛА «Шахед» по Новобаварскому району. Удар произошел вечером 28 июля. По той же локации россияне уже били ранее.

Предыдущий удар был неподалеку от нынешнего, отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Хочу сказать, что мы восстановили этот жилой дом, кроме этого, кровля была сделана здесь, окна вставлены, как вы видите, но придется делать все заново», — прокомментировал он.

Видео: Харків 1654

Мэр Харькова сообщил: россияне атаковали город реактивным «Шахедом». Тот ударил по крыше пятиэтажки. На месте тушат пожар.

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«Очень пострадала крыша. Вообще было повреждено 200 метров крыши. Пять человек обратились за медицинской помощью. У всех острая реакция на стресс. Рядом находятся жилые дома, в пяти из них тоже выбиты окна, кроме этого пострадали частные жилые дома, там тоже выбиты окна. Пострадала электросеть. Сейчас работают пожарные, работают наши коммунальные предприятия, чтобы эвакуировать людей и по устранению последствий», — сказал Терехов на месте «прилета».

Напомним, за минувшую неделю Харьков был под обстрелами 17 раз. Враг все чаще применяет по городу FPV-дроны. Они «охотятся» на автомобили и АЗС.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 18:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У пяти жителей Харькова — острая реакция на стресс после «прилета» российского БпЛА «Шахед» по Новобаварскому району. Удар произошел вечером 28 июля ".