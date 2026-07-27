Сегодня 27 июля 2026: какой праздник и день в истории

27 июля в Украине – День медицинского работника. В этот день 1054 года английский граф Сивард нанес поражение войску шотландского короля Макбета. В 1794-м во Франции произошел Термидорианский переворот, а в 1830-м началась Июльская революция. В 1890-м застрелился Винсент ван Гог. В 1953-м подписали соглашение о перемирии на Корейском полуострове. В 2002-м в Украине произошла Скниловская трагедия. Этот день 1900 года считается Днем рождения гамбургера, хотя это очень спорный вопрос.

Праздники и памятные даты 27 июля

27 июля в Украине – День медицинского работника.

В мире – День трансатлантической связи.

Также сегодня: День рождения гамбургера, День «Возьмите свое комнатное растение на прогулку», День ходьбы на ходулях, День волынки.

27 июля в истории

27 июля 1054 года английский граф Нортумбрии Сивард нанес поражение войску шотландского короля Макбета в битве при Дансинане. Макбет — король, чье имя на весь мир прославил Шекспир. Впрочем, сюжет его трагедии далек от известных исторических фактов. Макбет пришел к власти, убив в битве своего двоюродного брата – короля Дункана I. Сын Дункана Малкольм в первые годы правления Макбета жил в изгнании в Англии, где и собирал силы, чтобы отомстить за отца и вернуть корону. Граф Сивард поддерживал претензии Малкольма на престол Шотландии. Однако первые попытки сменить власть в этой стране были неудачными.

«В 1046 году Сивард, граф Нортумбрии, безуспешно пытался свергнуть Макбета с престола в пользу Малкольма, старшего сына Дункана I. К 1050 году Макбет чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы покинуть Шотландию для паломничества в Рим. Но в 1054 году Сивард, очевидно, заставил его уступить часть южной Шотландии Малкольму. Три года спустя Макбет погиб в битве с Малкольмом, поддержанным англичанами», — пишет об истории этих событий энциклопедия Britannica.

27 июля 1794 года произошел Термидорианский переворот – одно из ключевых событий Великой французской революции. Его часто определяют как окончание революционных преобразований и начало реакции. Подробнее.

27 июля 1830 года во Франции началась Июльская революция. Подробнее.

27 июля 1890 года застрелился Винсент ван Гог. Подробнее.

27 июля 1900 года считается днем ​​рождения гамбургера. Хотя это очень спорный вопрос. Подробнее.

27 июля 1953 года подписали соглашение о перемирии на Корейском полуострове, завершившее боевые действия Корейской войны. Подробнее.

27 июля 2002 года произошла трагедия во время авиашоу на Скниловском аэродроме во Львове. Подробнее.

Церковный праздник 27 июля

27 июля чтят память великомученика и целителя Пантелеймона. Подробнее.

Народные приметы

Если 27 июля сухая погода, то осень будет теплой, а зима – поздней.

Если солнце весь день прячется в облаках, то скоро пойдут дожди.

Если идет дождь, то дождить будет до августа.

Что нельзя делать 27 июля

Нельзя работать в поле в этот день.

Нельзя никуда вывозить сено и хлеб – а то может сгореть.