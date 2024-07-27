Сегодня 27 июля: какой праздник и день в истории

27 июля в Украине – День медицинского работника. В этот день 1830 года во Франции началась Июльская революция. В 1890-м застрелился Винсент ван Гог. В 1953-м подписали соглашение о перемирии на Корейском полуострове. В 2002-м в Украине произошла Скниловская трагедия. Этот день 1900 года считается днем ​​рождения гамбургера, хотя это очень спорный вопрос.

Праздники и памятные даты 27 июля

27 июля в Украине – День медицинского работника.

Также отмечают: День рождения гамбургера, День «Возьмите свое комнатное растение на прогулку», День трансатлантической связи, День хождения на ходулях.

27 июля в истории

27 июля 1830 года во Франции началась Июльская революция. Французы окончательно свергли с трона династию Бурбонов (после Реставрации). Последний король этой династии Карл Х попытался восстановить традиции «старой доброй» монархии. Он даже пышно короновался в соборе в Реймсе. Однако попытка Карла вернуть всю полноту реальной власти столкнулась с резким неприятием такого подхода ни населением, ни элитами. Подробнее.

27 июля 1890 года застрелился Винсент ван Гог. Подробнее.

27 июля 1900 года считается днем ​​рождения гамбургера. Хотя это очень спорный вопрос. Так, по распространенной и тиражированной американскими СМИ версии первый гамбургер 27 июля 1900 года продал владелец кафе-вагончика «Louis Lunch» в городе Нью-Хейвен (США) Луи Лассен.

Легенда следующая: в заведение зашел клиент, который очень спешил и попросил приготовить что-нибудь, что можно будет съесть на ходу. Тогда сообразительный ресторатор сделал сэндвич, положив обрезки так называемого гамбургского стейка между двумя кусочками тоста. В дальнейшем издания штата Коннектикут «раскрутили» эту историю, объявив Луи Лассена изобретателем гамбургера. Эту версию поддерживал он сам, его наследники и ряд национальных СМИ США. Однако исследователи американской национальной кухни выражают все более убедительные сомнения в том, что простая и гениальная идея положить котлету между двумя тостами впервые пришла в голову именно Лассену.

«Возможно, Лассен придумал свой сэндвич мгновенно, но на тот момент многие компании США уже подавали гамбургеры… Я нашел более десятка газетных упоминаний о гамбургерах 1890-х годов, в частности в Вирджинии, Иллинойсе, Айове, Небраске, Неваде, Нью-Йорке, Калифорнии и Гавайях. Эти выводы развенчивают утверждение о «Луисовом ланче» и свидетельствуют о том, что другие истории происхождения гамбургеров также не соответствуют действительности», — написал в материале для «The Washington Post» автор Эрик Орфанг.

Истории, похожие на «легенду гамбургера Лассена», рассказывали, например в Огайо. Местные братья Мэнченсы якобы изобрели будущий хит фаст-фуда во время Гамбургской ярмарки в штате Нью-Йорк. Это произошло, когда у братьев закончилась свиная колбаса для фирменных бутербродов – и они заменили ее поджаренным фаршем (так что здесь «Национальный день рождения бургера» отмечают 18 сентября, а отсчитывают историю блюда с 1885 года). У штата Висконсин – своя версия: там изобретателем считают Чарли Нагрина. Тот якобы продавал гамбургские стейки на ярмарке, но это блюдо «не заходило» покупателям, поскольку люди хотели есть на ходу. Тогда повар положил стейк между двумя ломтиками хлеба. «Изобретение Чарли» до сих пор отмечают на местном фестивале «Burger Fest». И таких историй – множество.

Хотя исследователи так и не определили «нулевой гамбургер», они все же сошлись в основном по поводу этимологии названия этого блюда. И она действительно связана с немецким городом Гамбург. Оттуда в начале XIX века многие эмигранты отправлялись в Америку. Вместе с ними «отправился» и рецепт местного мясного блюда – из поджаренного фарша или рубленого мяса. Его называли «филе по гамбургски» или «гамбургский стейк», «гамбургский бифштекс». В ресторанах Нью-Йорка это блюдо приобрело достаточную популярность, ведь его активно заказывали иммигранты. Постепенно к котлете стали добавлять и другие ингредиенты: яйца, лук, приправы, сыр, хлебные крошки и т.д. Однако гамбургером она стала только после того, как изобретательный повар «упаковал» все это в хлеб.

27 июля 1953 года подписали соглашение о перемирии на Корейском полуострове, завершившее боевые действия Корейской войны. Подробнее.

27 июля 2002 года произошла трагедия во время авиашоу на Скниловском аэродроме во Львове.

Самолет Су-27 упал в толпу зрителей. Погибли 77 человек (в том числе 28 детей), еще более 400 были ранены. Подробнее.

Церковный праздник 27 июля

27 июля чтят память великомученика и целителя Пантелеймона. Пантелеймон родился в семье знатного язычника и с детства носил имя Пантолеон («всем лев»). Мать воспитывала мальчика в христианской вере, но рано умерла. Отец же отдал его в языческую школу, а затем – в обучение к известному в Никомедии врачу Евфросину. Со временем Пантолеона представили императору Максимиану, захотевшему оставить его придворным врачом. В это время в Никомедии тайно проживали пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ. Ермолай однажды остановил Пантолеона на улице и позвал к себе в гости. А там стал рассказывать парню о христианской вере. Постепенно Пантолеон решил перейти в христианство и принял крещение. К этому моменту юноша уже был известен как врач. Однажды к нему привели слепого, которого никто не мог исцелить. Он помолился – и слепой прозрел. Увидев это чудо своими глазами, христианскую веру принял отец Пантелеймона. После смерти отца святой Пантелеймон посвятил свою жизнь страждущим, больным и нищим. Он безвозмездно лечил всех, кто обращался к нему. Он часто исцелял людей не благодаря умению врача, а дару чудотворца. Это вызывало зависть у «конкурентов». Так что врачи донесли на Пантелеймона императору — что тот лечит христиан и заключенных в тюрьмах. Максимиан потребовал от святого принести жертву идолам. Но Пантелеймон признался в вере в Христа и отказался выполнить требование императора. Тогда мученика повесили на дереве и рвали тело железными крючьями, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в олово, бросали в море с камнем на шее. Однако во всех пытках он оставался невредимым. Наконец Максимиан отдал приказ отрубить Пантелеймону голову. Тело святого, брошенное в костер, осталось невредимым, и христиане похоронили его.

Народные приметы

Если 27 июля сухая погода, то осень будет теплой, а зима – поздней.

Если солнце весь день прячется в облаках, то скоро пойдут дожди.

Если идет дождь, то дождить будет до августа.

Что нельзя делать 27 июля

Нельзя работать в поле в этот день.

Нельзя никуда вывозить сено и хлеб – а то может сгореть.