Сегодня 29 мая: какой праздник и день в истории

29 мая 526 года мощное землетрясение разрушило один из крупнейших городов античности – Антиохию. В 1453-м войска Османской империи захватили Константинополь. В 1825-м состоялась последняя коронация короля Франции. В 1942-м разгромом Красной Армии завершилась Харьковская операция. В 1953-м первые два альпиниста покорили Эверест. В 2014-м вблизи Славянска российские террористы сбили вертолет НГУ, погибли 12 воинов, в том числе генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Праздники и памятные даты 29 мая

29 мая в мире – Международный день миротворцев и Всемирный день здорового пищеварения.

Также отмечают: Международный день Эвереста, Всемирный день выдры, День компоста.

29 мая в истории

29 мая 526 года (дата приблизительная) — в результате масштабного землетрясения была разрушена Антиохия – один из крупнейших городов античности и центр христианства. Детальнее.

29 мая 1328 года короновали первого короля Франции из династии Валуа – Филиппа VI. Детальнее.

29 мая 1453 года войска султана Османской империи Мехмеда II захватили Константинополь. Детальнее.

29 мая 1825 года состоялась последняя в истории Франции коронация нового монарха. Будто осознавая, что история тысячелетней монархии подходит к концу, церемонию устроили пышно и во всех традициях – в кафедральном соборе Реймса, где веками короновали французских монархов.

Королем, который в этот день надел корону, стал Карл Х Бурбон.

Он был внуком короля Франции Людовика XV и младшим братом еще двух королей — Людовика XVI, казненного во время Французской революции, и Людовика XVIII, взошедшего на престол после отречения Наполеона Бонапарта. С рождения Карл Х носил титул графа д’Артуа. Из трех внуков Людовика XV, которым пришлось стать королями, Карл был самым энергичным и решительным. К тому же, в отличие от братьев, он не был склонен к полноте, обладал яркой внешностью и пользовался популярностью у женщин. Существенным недостатком этого короля, который в итоге стоил ему престола, была его чрезмерная консервативность. Карл Х был убежденным сторонником монархии – настолько, что Людовик XVI иронически назвал младшего брата «большим роялистом, чем сам король».

После начала Французской революции и падения Бастилии, в 1789 году, Людовик XVI попросил Карла уехать из Франции с семьей. Король беспокоился о том, что слишком роялистские взгляды брата навредят всей королевской семье, а кроме этого, рассчитывал, что брат будет представлять интересы короны при европейских дворах. Думал ли Людовик XVI о том, что его самого убьют, а брат и его два сына смогут продолжить династию, трудно оценить. Однако произошло именно так: выслав Карла, Людовик спас ему и его родным жизни. После казни в 1793 году Людовика XVI формально французские роялисты признали королем его малолетнего сына. Тот вошел в историю как Людовик XVII, хотя несчастный мальчик никогда не правил. Семилетнего ребенка кинули с матерью в крепость Тампль. Осенью 1793-го казнили и его мать, а маленький Луи прожил в застенках еще два года – в одиночестве и в невыносимых условиях. Он умер в возрасте 10 лет и двух месяцев по официальной версии — от туберкулеза. После смерти маленького мученика королем себя провозгласил его дядя – Людовик XVIII, находившийся в эмиграции. И этому королю все же удалось взойти на престол (можно сказать, даже дважды — после первого и второго отречений Наполеона).

У Людовика XVIII не было детей, поэтому после его смерти ему наследовал брат Карл. Значительную часть своей жизни он провел в Великобритании, куда уехал в эмиграцию. Там будущий король потерял любимого младшего сына и ударился в религию. Частично боль потери Карлу помогло преодолеть рождение внука Генриха (графа де Шамбора) – как оказалось, невестка Карла к моменту смерти его сына была беременна. Таким – подавленным, но амбициозным, чрезмерно религиозным и консервативным как для постреволюционной Франции – Карл Х 16 сентября 1824 года стал королем после смерти брата. Людовик XVIII, ввиду обстоятельств, при которых ему достался трон, решил не короноваться. Но Карл счел нужным подчеркнуть традиции и силу монаршей власти. Так что устроил пышную церемонию в Реймсе 28 мая 1825 года. Во время нее воспроизвели мельчайшие детали средневековых коронаций. Карл Х в этот день дал присягу быть верным «законам королевства и Конституционной хартии». Те, кто хорошо знал нового монарха, опасались, что он вообще откажется вспоминать в присяге конституцию, но Карл все же сделал над собой такое усилие. Однако сразу обозначил отношение к этому ненавистному «революционному продукту», поставив его в речи на второе место. С таким подходом и убеждениями он и правил. Неудивительно, что уже через пять лет страна дошла до следующей революции, снесшей Карла Х с престола в 1830 году. Он отрекся сам и заставил сделать это старшего сына, а своим преемником назвал любимого внука – 10-летнего графа де Шамбора. Однако тому не пришлось править – депутаты отдали престол Луи-Филиппу I. А экс-король Карл уехал в Англию, а впоследствии – Австрийскую империю. Он умер в 1836 году – от холеры.

29 мая 1942 года полным разгромом Красной Армии завершилась Харьковская операция. Детальнее.

29 мая 1953 года первые два альпиниста покорили Эверест. Детальнее.

29 мая 2014 года у Славянска российские террористы из ПЗРК обстреляли вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины. Погибли 12 воинов, в том числе генерал-майор Сергей Кульчицкий. Детальнее.

Церковный праздник 29 мая

29 мая – Переполовение Пятидесятницы. Почитают память мученицы Феодосии, девы Тирской. Она жила в VIII веке. После смерти родителей девочку воспитывали в Константинопольском женском монастыре. Там она приняла постриг, раздав бедным имущество, оставшееся от родителей. Во время иконоборческих гонений лжепатриарх Анастасий, иконоборец, отдал приказ снять образ Христа с «медных» ворот в Константинополе. До этого образ был там 400 лет. Местные православные во главе с Феодосией и другими монахинями бросились защищать икону. Люди сбросили лестницу и воина, который пытался добраться к образу, чтобы снять его. О событии Анастасий сообщил императору. А тот приказал убить всех монахинь, а Феодосию, как главную мятежницу, заключили в тюрьму и подвергли пыткам. В течение недели ежедневно ей наносили по 100 ударов. А на восьмой день повели по городу, жестоко избивая по дороге. Один из воинов нанес мученице смертельную рану.

Народные приметы

Если на улице много пауков и паутины, то установится хорошая погода.

Если 29 мая – жара и нет ветра, скоро будет гроза или град.

Если солнце в этот день яркое, то сентябрь будет теплым.

Что нельзя делать 29 мая

29 мая нельзя шить, вязать и заниматься рукоделием.

Нельзя начинать новые дела и отправляться в дальний путь.

Нельзя ссориться.