Сьогодні 29 травня: яке свято та день в історії

29 травня 526 року потужний землетрус зруйнував одне з найбільших міст античності – Антіохію. У 1453-му війська Османської імперії захопили Константинополь. У 1825-му відбулася остання коронація короля Франції. У 1942-му розгромом Червоної Армії завершилася Харківська операція. У 1953-му перші два альпіністи підкорили Еверест. У 2014-му поблизу Слов’янська російські терористи збили вертоліт НГУ, загинули 12 воїнів, зокрема генерал-майор Сергій Кульчицький.

Свята та пам’ятні дати 29 травня

29 травня у світі – Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення.

Також відзначають: Міжнародний день Евересту, Всесвітній день видри, День компосту.

29 травня в історії

29 травня 526 року (дата приблизна) – у результаті масштабного землетрусу була зруйнована Антіохія – одне з найбільших міст античності та центр християнства. Детальніше.

29 травня 1328 року коронували першого короля Франції з династії Валуа – Філіпа VI. Детальніше.

29 травня 1453 року війська султана Османської імперії Мехмеда II захопили Константинополь. Детальніше.

29 травня 1825 року відбулася остання в історії Франції коронація нового монарха. Нібито усвідомлюючи, що історія тисячолітньої монархії добігає кінця, церемонію влаштували пишно та в усіх традиціях – у кафедральному соборі Реймса, де століттями коронували французьких монархів.

Королем, який цього дня одягнув корону, став Карл Х Бурбон.

Він був онуком короля Франції Людовіка XV і молодшим братом ще двох королів – Людовика XVI, якого стратили під час Французької революції, та Людовика XVIII, котрий зійшов на престол після зречення Наполеона Бонапарта. Від народження Карл Х мав титул графа д’Артуа. З трьох онуків Людовіка XV, яким довелося стати королями, Карл був найенергійнішим і найрішучішим. До того ж, на відміну від братів, він не був схильним до повноти, мав яскраву зовнішність і мав популярність у жінок. Істотним недоліком цього короля, що в результаті коштував йому престолу, була надмірна консервативність. Карл Х був переконаним прихильником монархії – настільки, що Людовик XVI іронічно назвав молодшого брата “більшим роялістом, ніж сам король”.

Після початку Французької революції та падіння Бастилії, у 1789 році, Людовик XVI попросив Карла виїхати з Франції з родиною. Король турбувався про те, що надто роялістські погляди брата нашкодять всій королівській родині, а крім того, розраховував, що брат представлятиме інтереси корони при європейських дворах. Чи думав Людовик XVI про те, що його самого вб’ють, а брат та його два сини зможуть продовжити династію, важко оцінити. Однак сталося саме так: виславши Карла, Людовик врятував йому та його рідним життя. Після страти у 1793 році Людовика XVI формально французькі роялісти визнали королем його малолітнього сина. Той увійшов до історії як Людовик XVII, хоча нещасний хлопчик ніколи не правив. Семирічну дитину кинули з матір’ю у фортецю Тампль. Восени 1793-го стратили і його матір, а маленький Луї прожив в ув’язненні ще два роки – на самоті та в нестерпних умовах. Він помер у віці 10 років і двох місяців за офіційною версією – від туберкульозу. Після смерті маленького мученика королем себе проголосив його дядько – Людовик XVIII, який перебував на еміграції. І цьому королю все ж таки вдалося зійти на престол (можна сказати, навіть двічі – після першого та другого зречень Наполеона).

Людовик XVIII не мав дітей, тому після його смерті його спадкоємцем став брат Карл. Значну частину свого життя він провів у Великій Британії, куди поїхав на еміграцію. Там майбутній король втратив улюбленого молодшого сина та вдарився в релігію. Частково біль втрати Карлу допомогло подолати народження онука Генріха (графа де Шамбора) – як виявилося, невістка Карла на момент смерті його сина була вагітною. Таким – пригніченим, але амбітним, надмірно релігійним та консервативним як для постреволюційної Франції – Карл Х 16 вересня 1824 року став королем після смерті брата. Людовик XVIII, зважаючи на обставини, за яких йому дістався трон, вирішив не коронуватися. Але Карл вважав за потрібне підкреслити традиції та силу монаршої влади. Тож влаштував пишну церемонію у Реймсі 28 травня 1825 року. Під час неї відтворили найдрібніші деталі середньовічних коронацій. Карл Х у цей день присягнув бути вірним “законам королівства та Конституційної хартії”. Ті, хто добре знав нового монарха, побоювалися, що він взагалі відмовиться згадувати у присязі конституцію, але Карл все ж таки зробив над собою таке зусилля. Однак одразу позначив ставлення до цього ненависного “революційного продукту”, поставивши його у промові на друге місце. З таким підходом та переконаннями він і правив. Не дивно, що вже за п’ять років країна дійшла до наступної революції, яка знесла Карла Х з престолу в 1830 році. Він зрікся сам і змусив зробити це старшого сина, а своїм наступником назвав улюбленого онука – 10-річного графа де Шамбора. Однак тому не довелося правити – депутати віддали престол Луї-Філіппу I. А екскороль Карл поїхав до Англії, а згодом – Австрійської імперії. Він помер у 1836 році – від холери.

29 травня 1942 року повним розгромом Червоної Армії завершилась Харківська операція. Детальніше.

29 травня 1953 року перші два альпіністи підкорили Еверест. Детальніше.

29 травня 2014 року поблизу Слов’янська російські терористи з ПЗРК обстріляли гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії України. Загинули 12 воїнів, зокрема генерал-майор Сергій Кульчицький. Детальніше.

Церковне свято 29 травня

29 травня – Переполовення П’ятдесятниці. Вшановують пам’ять мучениці Феодосії, діви Тирської. Вона жила у VIII столітті. Після смерті батьків дівчинку виховували у константинопольському жіночому монастирі. Там вона прийняла постриг, роздавши бідним майно, що залишилося від батьків. Під час іконоборчих гонінь лжепатріарх Анастасій, іконоборець, наказав зняти образ Христа з “мідних” воріт у Константинополі. До цього образ був там 400 років. Місцеві православні на чолі з Феодосією та іншими черницями кинулися захищати ікону. Люди скинули сходи та воїна, який ними намагався дістатися до образу, щоб зняти його. Про подію Анастасій повідомив імператору. А той наказав убити всіх черниць, а Феодосію, як головну “заколотницю”, ув’язнили та піддали тортурам. Протягом тижня щодня їй завдавали по 100 ударів. А на восьмий день повели вздовж міста, жорстоко б’ючи по дорозі. Один із воїнів завдав мучениці смертельної рани.

Народні прикмети

Якщо багато павуків і павутиння, то встановиться гарна погода.

Якщо 29 травня – спека та немає вітру, то скоро буде гроза або град.

Якщо сонце цього дня яскраве, то вересень буде теплим.

Що не можна робити 29 травня

29 травня не можна шити, в’язати та займатися рукоділлям.

Не можна розпочинати нові справи та вирушати в далеку дорогу.

Не можна сваритися.