Сьогодні 8 липня: який день в історії

8 липня рік тому РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, в тому числі прилетіло по лікарні Охматдит у Києві. У 2023-му командири оборони “Азовсталі” повернулися з Туреччини до України. У 1994-му помер Кім Ір Сен – людина, яка зробила Північну Корею такою, якою вона є зараз. У 1973-му народився Валерій Залужний, а в 1839-му – Джон Рокфеллер. У 1709-му відбулася Полтавська битва, в якій українці разом зі шведами вийшли проти московитів Петра I. 52 рік до н.е. заведено вважати датою заснування Парижа.

Свята та пам’ятні дати 8 липня

8 липня у світі – Всесвітній день боротьби з харчовою алергією.

Також сьогодні: Всесвітній день викриття (або Всесвітній день розкриття інформації), День бодіарту.

8 липня в історії

8 липня 52 р. до н. е. заведено вважати датою заснування Парижа. Докладніше.

8 липня (за старим стилем – 27 червня) 1709 року сталася трагічна для шведської армії Карла XII та козаків українського гетьмана Івана Мазепи битва під Полтавою. Докладніше.

8 липня 1839 року народився перший доларовий мільярдер світу Джон Рокфеллер. На момент смерті його статки становили 1,4 млрд доларів США. Докладніше.

8 липня 1973 року народився колишній Головнокомандувач ЗСУ та Герой України Валерій Залужний. Докладніше.

8 липня 1994 року помер Кім Ір Сен – людина, яка зробила Північну Корею такою, якою вона є зараз. Докладніше.

8 липня 2023 року герої оборони “Азовсталі” повернулися з Туреччини до України. Прекрасну новину повідомив президент України Володимир Зеленський. Докладніше.

8 липня 2024 року росіяни здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Під ударами були: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов’янськ, Краматорськ. Серед цілей, які ворог вразив у столиці – дитяча лікарня Охматдит.

Ракетний удар здійснили в середу – про перші пуски Повітряні сили ЗСУ попередили о 09:51. Тодішній командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив: для атаки використали 38 ракет різних типів, з яких ППО знищило 30. Однак і ті, що долетіли, наробили біди. За даними ДСНС, у Києві загинули 29 осіб (серед них чотири дитини), 117 осіб – постраждали. Ще 10 людей загинули внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, повідомляв начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул, 41 особа отримала поранення. За даними Офісу Генпрокурора, ще троє людей загинули в Покровську Донецької області, у Дніпрі та Київській області були поранені.

Увага не лише всієї України, а й світу була прикута до подій на території Охматдиту. Тут понад добу тривала рятувальна операція. Завали розбирали не лише співробітники ДСНС, поліціянти та волонтери – до робіт долучився медперсонал лікарні та кияни, які постійно прибували на місце. Понад сотню тяжкохворих дітей перевезли до інших лікарень.

Коли все розібрали, Державна служба з надзвичайних ситуацій констатувала: “Внаслідок атаки рф на цій локації двоє осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами восьмеро дітей”.

Російські пропагандисти докладали максимум зусиль, щоби зняти зі своєї армії відповідальність за варварський удар по хворих дітях. Спершу заявляли, ніби по Охматдиту влучила українська ракета ППО. Проте з’явилося відео “прильоту”, а всі провідні OSINT-команди світу підтвердили, що на кадрах – російська крилата ракета Х-101.

“Траєкторія ракети на відео та видимий турбореактивний двигун під її корпусом відповідають кадру російської Х-101 і не підтверджують твердження про те, що це був перехоплювач ППО, а також ракета не виглядає пошкодженою перехоплювачами ППО”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

Слідом у середовищі російських так званих “військкорів” з’явилися версії про те, що цілили не в лікарню, а по машинобудівному заводу “Артем” за 1,6 км від неї. Крім того, росіяни навіть спробували “перетворити” дитячу лікарню на “легітимну ціль”, наприклад, заявляли, що там Україна… зберігала ракети.

Церковне свято 8 липня

8 липня вшановують пам’ять великомученика Прокопія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 8 липня стоїть спека, то в наступні 40 днів буде спекотно.

Якщо земля вранці суха, то і в серпні буде сухо.

Якщо ранкова роса до полудня не висохла, то буде похолодання.

Що не можна робити 8 липня

Не можна починати нові справи, міняти роботу чи вирушати в дорогу.

Не можна лінуватися. Цей день ідеально підходить для фізичної праці.

Не можна купатися у відкритих водоймах.