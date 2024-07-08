Масштабна ракетна атака на Україну: у Києві постраждала дитяча лікарня

Вранці сьогодні, 8 липня, армія РФ випустила велику кількість ракет на Україну. Зокрема, через атаку постраждала столиця.

Про перші пуски ракет у Повітряних силах ЗСУ попередили о 09:51. Згодом в Київській МВА зазначили, що в регіоні працюють сили ППО.

У КМВА зазначають, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксували падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Через влучання пошкоджені гаражі, приватний будинок, дитяча лікарня «Охматдит», також сталися пожежі.

Нардепка Ірина Геращенко повідомила, що постраждав новий корпус лікарні «Охматдит». Там знаходилось онкогематологічне відділення й найважчі діти з усієї України.

«Цей корпус довго будувався, потім ми шукали найкраще для нього обладнання, аби рятувати українських малюків», – написала Геращенко.

За даними мера столиці Віталія Кличка наразі відомо про дев’ять постраждалих. Шістьох із них – госпіталізували.

Пізніше в КМВА додали, що вже відомо про п’ятьох загиблих.

Глави Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні окупанти «цілеспрямовано били по дітях».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загалом армія РФ випустила по Україні 40 ракет різних типів. Під ударами були: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.