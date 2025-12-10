Live

Ніби ми обираємо нового Папу та чекаємо білого диму над Банковою – Шлінчак

Політика 10:59   10.12.2025
Віктор Шлінчак
голова правління Інституту світової політики
Ніби ми обираємо нового Папу та чекаємо білого диму над Банковою – Шлінчак Фото: Віктор Шлінчак/фейсбук

“Чим призначати людину (главу ОП), легше ліквідувати Офіс”. Так президент прокоментував процес вибору нового очільника свого Офісу. І це окрім конспірологічних теорій відкриває нове поле для фантазій, ніби ми обираємо нового Папу і чекаємо білого диму над Банковою. Процес вибору дійсно затягнувся, бо Зеленський жив в Офісі Єрмака, а не Єрмак працював в Офісі Зеленського. Цікавить інше. Чи відчувають зараз в ОП, що перекидання відповідальності за справи Енергоатому та “міндічгейт” на Свириденко – не означає зовсім, що внутрішня політична криза всередині політикуму нікуди не розсмокталася?.. (Президент) усе ще програє внутрішньополітичний тил. Причому, сам собі. Бо логічні кроки продовження перезавантажень – вони ж просто лежать на поверхні.

Автор: Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
