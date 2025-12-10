Ніби ми обираємо нового Папу та чекаємо білого диму над Банковою – Шлінчак
Фото: Віктор Шлінчак/фейсбук
“Чим призначати людину (главу ОП), легше ліквідувати Офіс”. Так президент прокоментував процес вибору нового очільника свого Офісу. І це окрім конспірологічних теорій відкриває нове поле для фантазій, ніби ми обираємо нового Папу і чекаємо білого диму над Банковою. Процес вибору дійсно затягнувся, бо Зеленський жив в Офісі Єрмака, а не Єрмак працював в Офісі Зеленського. Цікавить інше. Чи відчувають зараз в ОП, що перекидання відповідальності за справи Енергоатому та “міндічгейт” на Свириденко – не означає зовсім, що внутрішня політична криза всередині політикуму нікуди не розсмокталася?.. (Президент) усе ще програє внутрішньополітичний тил. Причому, сам собі. Бо логічні кроки продовження перезавантажень – вони ж просто лежать на поверхні.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Андрей Ермак, Володимир Зеленський, ермак, Зеленський, Офис президента, президент;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ніби ми обираємо нового Папу та чекаємо білого диму над Банковою – Шлінчак», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2025 в 10:59;