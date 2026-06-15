Вдень дощ, до +25. Прогноз погоди на 16 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 16 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вночі не прогнозують опадів. Вдень очікують невеликий короткочасний дощ 🌧, місцями можлива гроза ⛈. Вдень триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень від 20 до 25°.

У Харкові ніч пройде без опадів. Вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 21 – 23°.с