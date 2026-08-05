Сьогодні 5 серпня 2026: яке свято та день в історії

5 серпня 1772 року відбувся перший поділ Речі Посполитої. У 1844-му в Чугуєві народився український художник Ілля Рєпін. У 1858-му завершили прокладання першого трансатлантичного телеграфу. У 1940-му СРСР анексував Латвію. У 1962-му знайшли мертвою Мерилін Монро. У 1967-му вийшов перший альбом гурту “Pink Floyd”, а в 1983-му – фільм “Ризикований бізнес”, який зробив зіркою Голлівуду Тома Круза. У 2022-му заснували нагороду Президента України “За оборону України”.

Свята та пам’ятні дати 5 серпня

5 серпня у світі – Міжнародний день світлофора.

Також сьогодні: Всесвітній день устриць, День спідньої білизни, День свіжого дихання.

5 серпня в історії

5 серпня 1772 року відбувся перший поділ Речі Посполитої. Докладніше.

5 серпня 1844 року в Чугуєві на Харківщині народився художник Ілля Рєпін. Докладніше.

5 серпня 1858 року завершили прокладання першого трансатлантичного телеграфного кабелю дном Атлантичного океану. Докладніше.

5 серпня 1940 року СРСР анексував Латвію. Докладніше.

5 серпня 1962 року хатня робітниця і психіатр американської актриси Мерилін Монро знайшли її мертвою. Докладніше.

5 серпня 1967 року вийшов перший альбом гурту “Pink Floyd” – “The Piper at the Gates of Dawn”. Він залишився єдиним, створеним та записаним під керівництвом засновника та першого лідера групи Сіда Баррета. Докладніше.

5 серпня 1983 року у кінопрокат США вийшла комедія “Ризкований бізнес” – фільм, який зробив зіркою Тома Круза. У стрічці він грає підлітка з передмістя Чикаго, який за кілька днів відсутності батьків встигає нажити собі багато неприємностей. А врешті-решт непогано заробляє, організувавши вдома бордель. Культовою стала сцена, де Круз танцює по будинку в сорочці, шкарпетках та спідній білизні, під хіт Боба Сігера “Old Time Rock and Roll”.

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Також запам’ятався постер фільму із жіночими ногами на капоті Porsche. Успіх “Ризованного бізнесу” відкрив Тому Крузу шлях до головних ролей. Вже за три роки він зіграв Піта “Меверіка” Мітчелла у фільмі “Top Gun” (“Кращий стрілець”), який остаточно перетворив молодого актора на світову суперзірку.

5 серпня 2022 року було започатковано нагороду Президента України “За оборону України”. Докладніше.

Церковне свято 5 серпня

5 серпня – передсвято Преображення Господнього. Вшановують пам’ять мученика Євсигнія. Докладніше.

Народні прикмети 5 серпня

Якщо 5 серпня на світанку яскраво мерехтять зірки, то за кілька днів розпочнуться дощі.

Яка погода 5 серпня, таким буде й залишок місяця.

Якщо 5 серпня гроза, то буде багатий врожай зерна.

Що не можна робити 5 серпня

Не можна розмовляти під час роботи в полі або на городі.

Не можна відмовляти в допомозі – ні людям, ні тваринам.