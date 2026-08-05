Сьогодні 5 серпня 2026: яке свято та день в історії
5 серпня 1772 року відбувся перший поділ Речі Посполитої. У 1844-му в Чугуєві народився український художник Ілля Рєпін. У 1858-му завершили прокладання першого трансатлантичного телеграфу. У 1940-му СРСР анексував Латвію. У 1962-му знайшли мертвою Мерилін Монро. У 1967-му вийшов перший альбом гурту “Pink Floyd”, а в 1983-му – фільм “Ризикований бізнес”, який зробив зіркою Голлівуду Тома Круза. У 2022-му заснували нагороду Президента України “За оборону України”.
Свята та пам’ятні дати 5 серпня
5 серпня у світі – Міжнародний день світлофора.
Також сьогодні: Всесвітній день устриць, День спідньої білизни, День свіжого дихання.
5 серпня в історії
5 серпня 1772 року відбувся перший поділ Речі Посполитої. Докладніше.
5 серпня 1844 року в Чугуєві на Харківщині народився художник Ілля Рєпін. Докладніше.
5 серпня 1858 року завершили прокладання першого трансатлантичного телеграфного кабелю дном Атлантичного океану. Докладніше.
5 серпня 1940 року СРСР анексував Латвію. Докладніше.
5 серпня 1962 року хатня робітниця і психіатр американської актриси Мерилін Монро знайшли її мертвою. Докладніше.
5 серпня 1967 року вийшов перший альбом гурту “Pink Floyd” – “The Piper at the Gates of Dawn”. Він залишився єдиним, створеним та записаним під керівництвом засновника та першого лідера групи Сіда Баррета. Докладніше.
5 серпня 1983 року у кінопрокат США вийшла комедія “Ризкований бізнес” – фільм, який зробив зіркою Тома Круза. У стрічці він грає підлітка з передмістя Чикаго, який за кілька днів відсутності батьків встигає нажити собі багато неприємностей. А врешті-решт непогано заробляє, організувавши вдома бордель. Культовою стала сцена, де Круз танцює по будинку в сорочці, шкарпетках та спідній білизні, під хіт Боба Сігера “Old Time Rock and Roll”.
Також запам’ятався постер фільму із жіночими ногами на капоті Porsche. Успіх “Ризованного бізнесу” відкрив Тому Крузу шлях до головних ролей. Вже за три роки він зіграв Піта “Меверіка” Мітчелла у фільмі “Top Gun” (“Кращий стрілець”), який остаточно перетворив молодого актора на світову суперзірку.
5 серпня 2022 року було започатковано нагороду Президента України “За оборону України”. Докладніше.
Церковне свято 5 серпня
5 серпня – передсвято Преображення Господнього. Вшановують пам’ять мученика Євсигнія. Докладніше.
Народні прикмети 5 серпня
Якщо 5 серпня на світанку яскраво мерехтять зірки, то за кілька днів розпочнуться дощі.
Яка погода 5 серпня, таким буде й залишок місяця.
Якщо 5 серпня гроза, то буде багатий врожай зерна.
Що не можна робити 5 серпня
Не можна розмовляти під час роботи в полі або на городі.
Не можна відмовляти в допомозі – ні людям, ні тваринам.