Загроза FPV для Харкова: водії з раціями та купол – підсумки 4 серпня

Близько трьох тижнів потрібно на створення тестової версії «купола» від FPV на оптоволокні на півночі від Харкова. Для громадського транспорту залучили нові протоколи безпеки. КАБами вдарили по Дергачівському полігону ТБВ. «Прильоти» в Балаклії та Дергачах. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 4 серпня.

Першу тестову ділянку захисту від FPV-дронів на оптоволокні планують реалізувати за три тижні. Це розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, від ідеї розгортати захисні засоби безпосередньо у місті відмовилися свідомо. Адже для цього вже запізно – щось усе одно буде долітати. Тож захист будують навколо Харкова – на півночі. На ці роботи з обласного бюджету вже виділили 7 млн грн. Загалом реалізація першого, експериментального, етапу потребуватиме до 30 млн. Синєгубов переконаний, що «купол» буде ефективним. Якщо випробування це доведуть, далі технологію будуть масштабувати. Фінансування на ці цілі очікують отримати завдяки платформі «United24».

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Водіям комунального транспорту в Харкові видали рації та інші засоби зв’язку – щоб попереджати їх про безпосередню загрозу атаки. Про це в етері нацмарафону розповів мер міста Ігор Терехов. У разі необхідності маршрути оперативно змінюють або ж зупиняють рух.

Трьома КАБами атакували росіяни Дергачівський полігон ТБВ. Там зберігають і переробляють сміття з Харкова та прилеглих районів. Про удари по звалищу повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Майже одночасно російський FPV атакував сміттєвоз – у селі Безруки. Олег Синєгубов відзначив: регіон має резервні напрямки для вивезення сміття. Неможливість дістатися Дергачівського полігону вже пережили – на початку повномасштабного вторгнення. Чи залучати резервні напрямки, будуть вирішувати, виходячи з обставин.

Ворог сьогодні вдарив «бандеролями» по Дергачах і атакував Балаклію. У Дергачах значно пошкоджений гуртожиток. Обійшлося без постраждалих. У Балаклії «прильоти» були поблизу будинків. Постраждали три жінки, одна з них у тяжкому стані, відзначив начальник МВА Віталій Карабанов.

Фіксують активізацію російських спецслужб у спробах заманювати захисників на підставні побачення з жінками. А там – убивати. З початку року запобігли понад пів сотні таких випадків. Зокрема, на Харківщині затримали агентку ФСБ. Вона під виглядом «волонтерської» допомоги передала військовому ЗСУ ліки та харчі, в які підмішала отруту. СБУ закликала громадян бути пильними, особливо – щодо онлайн-знайомств.

До Дня міста в Харкові відкриють «класну нову локацію»

У Харкові до Дня міста планують відкрити оновлений Палац одруження. Мер Ігор Терехов поділився цією інформацією під час поїздки до Дніпра, передають «Харків Новини». Терехов анонсував, що це буде «класна нова локація». На ремонт палац на Сумській закрили наприкінці квітня.

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