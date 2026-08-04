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Харків ретельно готується до зими: у що вірить Терехов (відео)

Записано 12:51   04.08.2026
Вікторія Яковенко
Харків ретельно готується до зими: у що вірить Терехов (відео)

У Харкові триває підготовка до опалювального сезону. Мер Ігор Терехов зазначає: хоче, щоб не було ніяких панічних настроїв.

«Ми дуже ретельно готуємося до проходження опалювального сезону. Ми змінюємо постійно напрямки роботи, щоб не повторюватися. Це складні інженерні рішення, але ми йдемо на це, долучаємо кошти міського бюджету, долучаємо кошти міжнародних партнерів. Виготовляємо нове обладнання», – сказав міський голова в етері нацмарафону.

І додав: сьогодні працюють майже всі КП, щоб підготувати місто до сталого проходження опалювального сезону.

«Я вірю, що попри те, що зима буде важкою, ми пройдемо опалювальний сезон, і сьогодні ми налаштовані на працю і на те, щоб пройти опалювальний сезон стало», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 12:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває підготовка до опалювального сезону. Мер Ігор Терехов зазначає: хоче, щоб не було ніяких панічних настроїв.".