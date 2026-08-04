Харків ретельно готується до зими: у що вірить Терехов (відео)

У Харкові триває підготовка до опалювального сезону. Мер Ігор Терехов зазначає: хоче, щоб не було ніяких панічних настроїв.

«Ми дуже ретельно готуємося до проходження опалювального сезону. Ми змінюємо постійно напрямки роботи, щоб не повторюватися. Це складні інженерні рішення, але ми йдемо на це, долучаємо кошти міського бюджету, долучаємо кошти міжнародних партнерів. Виготовляємо нове обладнання», – сказав міський голова в етері нацмарафону.

І додав: сьогодні працюють майже всі КП, щоб підготувати місто до сталого проходження опалювального сезону.

«Я вірю, що попри те, що зима буде важкою, ми пройдемо опалювальний сезон, і сьогодні ми налаштовані на працю і на те, щоб пройти опалювальний сезон стало», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»