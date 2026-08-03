Проти FPV на Харківщині військові випробували сіткомет (відео)

Екіпаж перехоплювача 3-ї окремої важкої механізованої Залізної бригади випробував у небі Харківської області сіткомет, повідомили в Оперативному командуванні «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

«Залп із „дрона-павука“ знешкодив ворожий FPV за день до світової прем’єри нової частини „Людини-павука“», — зазначили у командуванні.

Тим часом інженерно-саперна рота скинула кілька запалювальних зарядів на укриття супротивника, а ще один російський схрон знищив екіпаж 2С3 «Акація» самохідного артилерійського дивізіону снарядами калібру 152 мм. Також батарея перехоплювачів «Залізні птахи» збила ударний БпЛА «Молния» та FPV-дрони VT-40.

Нагадаємо, в інтерв’ю радіо «Хартія» начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що Харків захищатимуть не лише антидроновими сітками. Вони невдовзі мають з’явитися на північних околицях, зокрема на Харківському шосе, що веде до П’ятихаток. У планах — мобільні вогневі групи, які полюватимуть саме на FPV. Але головний проєкт, на який зараз покладають надії, — експериментальний купол від дронів на оптоволокні. Його розробляють разом із 2-м корпусом НГУ «Хартія». Подібні технології захисту застосовують на фронті, і вони вже довели свою ефективність. У Харкові купол випробують на окремій ділянці території. Якщо спрацює — поширюватимуть далі.