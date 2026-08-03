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До +36: прогноз погоди по Харкову та області на 4 серпня

Погода 20:39   03.08.2026
Олена Нагорна
До +36: прогноз погоди по Харкову та області на 4 серпня

У вівторок, 4 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть 19-21 градус, вдень – 33-35, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 18–23 градуси, вдень — 31–36.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, спекотним буде весь тиждень.

“Пік спеки передбачається в Україні 6 серпня, коли повсюди домінуватиме дуже сильна спека. До того пару днів та після того ще будуть острівці сильної спеки, але ось вся територія загалом найсильніше пропечеться саме в четвер. Дощів — дефіцит”, – констатує Діденко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 20:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 4 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів.".