Вдень 4 та 5 серпня трамваї на Салтівці у Харкові змінять маршрути

Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова (від провулка Салтівського до вулиці Нескорених) припинять з 10:00 до 14:00 4 та 5 серпня, повідомили у Харківській міськраді.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі. У цей час трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами:

№16 і 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27 і 30: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова і далі за маршрутами.



Нагадаємо, раніше біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г. Сковороди Юрій Бенгус заявив про «екологічний злочин». Каже: комунальники нищать газони у місті суцільним покосом.