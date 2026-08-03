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Вдень 4 та 5 серпня трамваї на Салтівці у Харкові змінять маршрути

Транспорт 20:05   03.08.2026
Олена Нагорна
Вдень 4 та 5 серпня трамваї на Салтівці у Харкові змінять маршрути

Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова (від провулка Салтівського до вулиці Нескорених) припинять з 10:00 до 14:00 4 та 5 серпня, повідомили у Харківській міськраді.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі. У цей час трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами:

  • №16 і 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №27 і 30: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова і далі за маршрутами.

Нагадаємо, раніше біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г. Сковороди Юрій Бенгус заявив про «екологічний злочин». Каже: комунальники нищать газони у місті суцільним покосом.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 20:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова (від провулка Салтівського до вулиці Нескорених) припинять з 10:00 до 14:00 4 та 5 серпня.".