Днем 4 и 5 августа трамваи на Салтовке в Харькове изменят маршруты

Движение трамваев по улице Академика Павлова (от переулка Салтовского до улицы Непокоренных) будет прекращено с 10:00 до 14:00 4 и 5 августа, сообщили в Харьковском горсовете.

Изменения связаны с ремонтом контактной сети. В это время трамваи будут курсировать по измененным маршрутам:

№16 и 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27 и 30: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова и далее по маршрутам.

Напомним, ранее биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус заявил об «экологическом преступлении». Говорит: коммунальщики уничтожают газоны в городе сплошным покосом.