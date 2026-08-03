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Днем 4 и 5 августа трамваи на Салтовке в Харькове изменят маршруты

Транспорт 20:05   03.08.2026
Елена Нагорная
Днем 4 и 5 августа трамваи на Салтовке в Харькове изменят маршруты

Движение трамваев по улице Академика Павлова (от переулка Салтовского до улицы Непокоренных) будет прекращено с 10:00 до 14:00 4 и 5 августа, сообщили в Харьковском горсовете.

Изменения связаны с ремонтом контактной сети. В это время трамваи будут курсировать по измененным маршрутам:

  • №16 и 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

  • №27 и 30: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова и далее по маршрутам.

Напомним, ранее биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус заявил об «экологическом преступлении». Говорит: коммунальщики уничтожают газоны в городе сплошным покосом.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 20:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Академика Павлова (от переулка Салтовского до улицы Непокоренных) будет прекращено с 10:00 до 14:00 4 и 5 августа, сообщили в Харьковском горсовете.".