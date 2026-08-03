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Жара и обстрелы: жителей Харьковщины пугают крупными штрафами за походы в лес

Происшествия 19:52   03.08.2026
Елена Нагорная
Жара и обстрелы: жителей Харьковщины пугают крупными штрафами за походы в лес

Уровень пожарной опасности на Харьковщине классифицирован как чрезвычайно высокий, сообщили в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».

«Жара, охватившая Европу, добралась и до нашего региона, — констатировали в филиале. — На этой неделе на Полтавщине и Харьковщине сохранится сухая и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +33 °C и выше, из-за чего уровень пожарной опасности будет чрезвычайно высоким».

В минувшие выходные лесоводам уже пришлось тушить два пожара в прифронтовых и приграничных лесничествах Харьковщины, начавшихся из-за обстрелов. Возгорания ликвидировали на минимальных площадях до 0,1 гектара.

Сейчас лесная охрана работает в усиленном режиме: дежурят рейдовые группы, леса мониторят через системы видеонаблюдения, перекрывают внеплановые дороги и прокладывают минерализованные полосы. Вся противопожарная техника находится в режиме максимальной готовности.

«Впереди — засушливая неделя, и с каждым днем риск пожаров только возрастает. Призываем всех воздержаться от посещения лесов и соблюдать правила пожарной безопасности. Малейшая искра может вызвать масштабную беду с катастрофическими последствиями», — констатировали в филиале.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП) предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 530 до 4 590 грн, для должностных лиц — от 4 590 до 15 300 грн.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 19:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение ближайшей недели будет сохраняться сухая и жаркая погода, из-за чего уровень пожарной опасности в регионе классифицирован как чрезвычайно высокий.".