Жара и обстрелы: жителей Харьковщины пугают крупными штрафами за походы в лес

Уровень пожарной опасности на Харьковщине классифицирован как чрезвычайно высокий, сообщили в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».

«Жара, охватившая Европу, добралась и до нашего региона, — констатировали в филиале. — На этой неделе на Полтавщине и Харьковщине сохранится сухая и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +33 °C и выше, из-за чего уровень пожарной опасности будет чрезвычайно высоким».

В минувшие выходные лесоводам уже пришлось тушить два пожара в прифронтовых и приграничных лесничествах Харьковщины, начавшихся из-за обстрелов. Возгорания ликвидировали на минимальных площадях до 0,1 гектара.

Сейчас лесная охрана работает в усиленном режиме: дежурят рейдовые группы, леса мониторят через системы видеонаблюдения, перекрывают внеплановые дороги и прокладывают минерализованные полосы. Вся противопожарная техника находится в режиме максимальной готовности.

«Впереди — засушливая неделя, и с каждым днем риск пожаров только возрастает. Призываем всех воздержаться от посещения лесов и соблюдать правила пожарной безопасности. Малейшая искра может вызвать масштабную беду с катастрофическими последствиями», — констатировали в филиале.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП) предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 530 до 4 590 грн, для должностных лиц — от 4 590 до 15 300 грн.