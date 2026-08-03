Утром враг ударил FPV по авто копов во время эвакуации на Купянщине

Начальник РВА Андрей Канашевич сообщил, что сегодня, 3 августа, около 06:55 враг атаковал FPV-дроном авто полицейских во время эвакуации людей.

Это произошло на автодороге возле поселка Федоровка в Ольховатской громаде. В результате попадания дрона повреждено авто полицейских. Обошлось без пострадавших, отметил Канашевич.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, около 04:40 россияне выпустили два БпЛА типа «Молния» по селу Клиновая-Новоселовка. Попадание пришлось по частному дому. Он сгорел дотла, рассказал начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.