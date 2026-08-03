Вранці ворог вдарив FPV по авто копів під час евакуації на Куп’янщині

Начальник РВА Андрій Канашевич повідомив, що сьогодні, 3 серпня, близько 06:55 ворог атакував FPV-дроном авто поліцейських під час евакуації людей.

Це сталося на автодорозі біля селища Федорівка у Вільхуватській громаді. Внаслідок влучення дрона пошкоджено авто поліцейських. Обійшлося без постраждалих, зазначив Канашевич.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, близько 04:40 росіяни випустили два БпЛА типу “Молния” по селу Клинова-Новоселівка. Влучання припало по приватному будинку. Він згорів ущент, розповів начальник Золочівської ПВА Віктор Коваленко.