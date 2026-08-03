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Вранці ворог вдарив FPV по авто копів під час евакуації на Куп’янщині

Події 11:45   03.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці ворог вдарив FPV по авто копів під час евакуації на Куп’янщині Фото: Андрій Канашевич

Начальник РВА Андрій Канашевич повідомив, що сьогодні, 3 серпня, близько 06:55 ворог атакував FPV-дроном авто поліцейських під час евакуації людей. 

Це сталося на автодорозі біля селища Федорівка у Вільхуватській громаді. Внаслідок влучення дрона пошкоджено авто поліцейських. Обійшлося без постраждалих, зазначив Канашевич.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, близько 04:40 росіяни випустили два БпЛА типу “Молния” по селу Клинова-Новоселівка. Влучання припало по приватному будинку. Він згорів ущент, розповів начальник Золочівської ПВА Віктор Коваленко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник РВА Андрій Канашевич повідомив, що сьогодні, 3 серпня, близько 06:55 ворог атакував FPV-дроном авто поліцейських під час евакуації людей. ".