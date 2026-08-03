“Молниями” атакували росіяни будинок на Золочівщині: він згорів вщент

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що близько 04:40 росіяни випустили два БпЛА типу “Молния” по селу Клинова-Новоселівка.

Удари прийшлися по приватному домоволодінню.

“Унаслідок влучань виникла пожежа: згорів приватний будинок, також пошкоджено господарчі споруди”, – написав Коваленко.

Постраждалих через “приліт” немає, додав начальник СВА.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що за минулу добу росіяни атакували Харків, а також 17 населених пунктів області. Про це розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.