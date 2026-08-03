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“Молниями” атакували росіяни будинок на Золочівщині: він згорів вщент

Події 10:57   03.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Молниями” атакували росіяни будинок на Золочівщині: він згорів вщент Фото: Віктор Коваленко

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що близько 04:40 росіяни випустили два БпЛА типу “Молния” по селу Клинова-Новоселівка. 

Удари прийшлися по приватному домоволодінню.

Обстріл Клинової Новоселівки 3 серпня
Фото: Віктор Коваленко

“Унаслідок влучань виникла пожежа: згорів приватний будинок, також пошкоджено господарчі споруди”, – написав Коваленко.

Обстріл Клинової Новоселівки 3 серпня
Фото: Віктор Коваленко

Постраждалих через “приліт” немає, додав начальник СВА.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що за минулу добу росіяни атакували Харків, а також 17 населених пунктів області. Про це розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 10:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що близько 04:40 росіяни випустили два БпЛА типу “Молния” по селу Клинова-Новоселівка. ".