Увечері вибухи знову лунають у Харкові – під атакою АЗС

Увечері 1 серпня обстріли продовжився. Під ударом знову опинився Шевченківський район у Харкові.

Міський голова написав про удар БпЛА по АЗС.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, Харків атакував реактивний “Шахед”. «Приліт» зафіксували у Шевченківському районі, уточнив мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: внаслідок влучення загорівся склад.

Як виявилося, росіяни вдарили “шахедом” по складу видавництва “Ранок”, про це повідомили у пресслужбі компанії. Масштабна пожежа охопила десять тисяч квадратних метрів, є постраждалі, але обійшлося без загиблих. У повідомленні також зазначили: на складі зберігалися тисячі книг, тож відправлення раніше зроблених замовлень тимчасово зупинили.