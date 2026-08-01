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Увечері вибухи знову лунають у Харкові – під атакою АЗС

Події 19:51   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Увечері вибухи знову лунають у Харкові – під атакою АЗС

Увечері 1 серпня обстріли продовжився. Під ударом знову опинився Шевченківський район у Харкові. 

Міський голова написав про удар БпЛА по АЗС.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, Харків атакував реактивний “Шахед”. «Приліт» зафіксували у Шевченківському районі, уточнив мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: внаслідок влучення загорівся склад.

Як виявилося, росіяни вдарили “шахедом” по складу видавництва “Ранок”, про це повідомили у пресслужбі компанії. Масштабна пожежа охопила десять тисяч квадратних метрів, є постраждалі, але обійшлося без загиблих. У повідомленні також зазначили: на складі зберігалися тисячі книг, тож відправлення раніше зроблених замовлень тимчасово зупинили. 

Читайте також: Фото з місця ранкового “прильоту” в Харкові показав Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 19:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 1 серпня обстріли продовжився. Під ударом знову опинився Шевченківський район у Харкові. ".