У ДТП у Харкові постраждали п’ятеро людей: не розминулися таксі та автобус

ДТП сталася вранці 1 серпня у Холодногірському районі Харкова. Попередньо в ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що зіткнулися автобус Mercedes-Benz, який здійснював регулярні пасажирські перевезення, під керуванням 36-річного водія та автомобіль KІА K5 – за кермом був 63-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення постраждали п’ятеро людей – 36-річний водій автобуса та дві пасажирки 37-ми та 44-х років. Також травмовано водія легкового авто та його 52-річного пасажира.

“На місце події виїжджали слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Інформацію про аварію зареєстровано в Єдиному обліку ВП № 2 Харківського РУП № 3. Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань“, – додали в поліції.