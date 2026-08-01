Live

У ДТП у Харкові постраждали п’ятеро людей: не розминулися таксі та автобус

Події 14:41   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ДТП у Харкові постраждали п’ятеро людей: не розминулися таксі та автобус

ДТП сталася вранці 1 серпня у Холодногірському районі Харкова. Попередньо в ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що зіткнулися автобус Mercedes-Benz, який здійснював регулярні пасажирські перевезення, під керуванням 36-річного водія та автомобіль KІА K5 – за кермом був 63-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення постраждали п’ятеро людей – 36-річний водій автобуса та дві пасажирки 37-ми та 44-х років. Також травмовано водія легкового авто та його 52-річного пасажира.

ДТП у Холодногірському районі

На місце події виїжджали слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Інформацію про аварію зареєстровано в Єдиному обліку ВП № 2 Харківського РУП № 3. Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань“, – додали в поліції.

ДТП у Холодногірському районі

Читайте також: Взяла планшет у знайомої для дитини і здала в ломбард: справою зайнялися копи

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

У ДТП у Харкові постраждали п’ятеро людей: не розминулися таксі та автобус
У ДТП у Харкові постраждали п’ятеро людей: не розминулися таксі та автобус
01.08.2026, 14:41
Новини Харкова — головне 1 серпня: масований обстріл, “приліт” у місті
Новини Харкова — головне 1 серпня: масований обстріл, “приліт” у місті
01.08.2026, 12:55
Рятувальники показали, по якій заправці вдарили напередодні ввечері росіяни
Рятувальники показали, по якій заправці вдарили напередодні ввечері росіяни
01.08.2026, 09:56
Харків атакував реактивний “Шахед” у суботу вранці
Харків атакував реактивний “Шахед” у суботу вранці
01.08.2026, 11:20
Баллістикою атакував ворог вночі Київ: дев’ять загиблих, десятки постраждалих
Баллістикою атакував ворог вночі Київ: дев’ять загиблих, десятки постраждалих
01.08.2026, 07:45
Сьогодні 1 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 серпня 2026: яке свято та день в історії
01.08.2026, 06:00

Новини за темою:

29.07.2026
Поліція розшукує в Харкові водійку, яка втекла з місця ДТП (фото)
27.07.2026
Ворог вдарив по Балаклії: одна людина загинула, є постраждалі
25.07.2026
ДТП у Харкові: водій не пропустив «швидку» з сиреною, постраждали медики 📹
24.07.2026
Збив 18-річного хлопця на смерть на 150 км/год у Харкові: справа водія у суді
24.07.2026
Двоє людей постраждали у ДТП на Харківщині: водію Opel вручили підозру


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У ДТП у Харкові постраждали п’ятеро людей: не розминулися таксі та автобус», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 14:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася вранці 1 серпня у Холодногірському районі Харкова.".