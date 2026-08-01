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Взяла планшет у знайомої для дитини і здала в ломбард: справою зайнялися копи

Події 13:44   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Взяла планшет у знайомої для дитини і здала в ломбард: справою зайнялися копи

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що копи займаються справою про вкрадений планшет на Чугуївщині.

За версією слідства, потерпіла позичила свій планшет на добу знайомій. Та попросила гаджет нібито для своєї дитини та пообіцяла повернути вже наступного дня. Проте слово так і не стримала – підозрювана здала його до ломбарду.

“Для цього вона попросила іншу знайому, яка не знала про походження майна, оформити заставу в ломбарді. Отримані гроші зловмисниця забрала та витратила”, – встановили правоохоронці.

За результатами експертизи, копи з’ясували, що ймовірна шахрайка отримала понад десять тисяч гривень.

“Дізнавачі повідомили жінці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 13:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що копи займаються справою про вкрадений планшет на Чугуївщині.".