Взяла планшет у знайомої для дитини і здала в ломбард: справою зайнялися копи

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що копи займаються справою про вкрадений планшет на Чугуївщині.

За версією слідства, потерпіла позичила свій планшет на добу знайомій. Та попросила гаджет нібито для своєї дитини та пообіцяла повернути вже наступного дня. Проте слово так і не стримала – підозрювана здала його до ломбарду.

“Для цього вона попросила іншу знайому, яка не знала про походження майна, оформити заставу в ломбарді. Отримані гроші зловмисниця забрала та витратила”, – встановили правоохоронці.

За результатами експертизи, копи з’ясували, що ймовірна шахрайка отримала понад десять тисяч гривень.

“Дізнавачі повідомили жінці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.