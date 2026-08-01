Росіяни намагалися прорватися на Харківщині 17 разів, усі атаки на півночі

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 17 атак ворога біля Стариці, Западного, Лимана, Ізбицького, Устинівки, Колодязного, Радьківки та Хатнього.

На Куп’янському – штурмів не зафіксували.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 243 бойові зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10172 дрони-камікадзе та здійснив 3295 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 30 — із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

Втрати ворога сьогодні такі: