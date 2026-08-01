Баллістикою атакував ворог вночі Київ: дев’ять загиблих, десятки постраждалих

Вибухи у Києві почали лунати вночі 1 серпня після 01:30. Мер Віталій Кличко повідомив, що столиця – під атакою балістики, тому закликав мешканців переходити до укриття. Вже вранці стало відомо про дев’ятьох загиблих та 27 постраждалих, 17 осіб госпіталізовані.

Перші “прильоти” зафіксували у Солом’янському, Голосіївському та Дарницькому районах.

“У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди. У дворі житлового будинку виникло загоряння”, – написав Кличко.

Незабаром стало відомо про перших загиблих та постраждалих. Вже під ранок у ДСНС підбили попередні підсумки російського обстрілу.

Солом’янський район: дві людини загинули та вісім постраждали, з них двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування та загоряння 5-поверхового житлового будинку, за іншою – горіли автомобілі на парковці. Трьох осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.

Дарницький район: сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою – горіли авто та пошкоджені будинки. На жаль, сім осіб загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному із скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя.

Шевченківський район: сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння “швидких”. Пожежа ліквідована. На одній із адрес виявили одну постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії: її локалізували.

Дніпровський район: пошкоджений магазин.

Печерський район: пошкоджені чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Також рятувальники уточнили, що станом на 06:43 вже відомо про 27 постраждалих, серед них четверо дітей.

Госпіталізовані 17 людей, написав Віталій Кличко.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Вже вдалося врятувати 105 людей.