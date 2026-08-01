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Баллістикою атакував ворог вночі Київ: дев’ять загиблих, десятки постраждалих

Події 07:45   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Баллістикою атакував ворог вночі Київ: дев’ять загиблих, десятки постраждалих

Вибухи у Києві почали лунати вночі 1 серпня після 01:30. Мер Віталій Кличко повідомив, що столиця – під атакою балістики, тому закликав мешканців переходити до укриття. Вже вранці стало відомо про дев’ятьох загиблих та 27 постраждалих, 17 осіб госпіталізовані.

Перші “прильоти” зафіксували у Солом’янському, Голосіївському та Дарницькому районах.

“У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди. У дворі житлового будинку виникло загоряння”, – написав Кличко.

Обстріл Києва 1 серпня

Незабаром стало відомо про перших загиблих та постраждалих. Вже під ранок у ДСНС підбили попередні підсумки російського обстрілу.

  • Солом’янський район: дві людини загинули та вісім постраждали, з них двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування та загоряння 5-поверхового житлового будинку, за іншою – горіли автомобілі на парковці.  Трьох осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.
  • Дарницький район: сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою – горіли авто та пошкоджені будинки. На жаль, сім осіб загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному із скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя.
  • Шевченківський район: сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння “швидких”. Пожежа ліквідована. На одній із адрес виявили одну постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії: її локалізували.
  • Дніпровський район: пошкоджений магазин.
  • Печерський район: пошкоджені чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Обстріл Києва 1 серпня

Обстріл Києва 1 серпня

Також рятувальники уточнили, що станом на 06:43 вже відомо про 27 постраждалих, серед них четверо дітей.

Обстріл Києва 1 серпня

Госпіталізовані 17 людей, написав Віталій Кличко.

Обстріл Києва 1 серпня

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Вже вдалося врятувати 105 людей.

Обстріл Києва 1 серпня

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 07:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи у Києві почали лунати вночі 1 серпня після 01:30.".