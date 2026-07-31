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1 серпня в Харкові трамваї та тролейбуси змінять маршрути: подробиці

Транспорт 21:11   31.07.2026
Оксана Горун
1 серпня в Харкові трамваї та тролейбуси змінять маршрути: подробиці

З 9:00 до 17:00 у Харкові тимчасово зміниться рух електротранспорту. Це торкнеться трамваїв №5 і 8 та восьми маршрутів тролейбусів.

“У цей час буде припинено рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, а також тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Байрона та пр. Олександрівському, від пр. Аерокосмічного до вул. Осипенко, по вул. Харківських Дивізій, бул. Богдана Хмельницького, вул. Петра Григоренка та на пр. Героїв Харкова, від вул. Василя Мельникова до вул. Харківських Дивізій”, – попередили в мерії.

Зміни маршрутів пов’язані з роботами, які проводитиме Харківобленерго. У цей час трамваї №5 та 8 курсуватимуть по вул. Мухачова (замість розворотного кола “Вул. Одеська”). Тролейбуси поїдуть так:

  • №1: розворотне коло «28 мікрорайон» – пр. Байрона – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;
  • №3: частина тролейбусів курсуватиме за своїм маршрутом (зі збільшеним інтервалом), решта – за шляхом прямування тролейбуса №6 (від вул. Університетської до залізничної станції Основа);
  • №7: розворотне коло «Східне» – вул. Шарикова – вул. Плиткова – пр. Героїв Харкова – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» (у зворотному напрямку: ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – вул. Плиткова – вул. Шарикова – розворотне коло «Східне»);
  • №35: від Північної Салтівки до ст. м. «Турбоатом»;
  • №57: від ст. м. «Академіка Барабашова» до ст. м. «Турбоатом»;
  • №59: за шляхом руху тролейбуса №3 (від вул. Університетської до розворотного кола «Вул. Дванадцятого Квітня»);
  • №13 та 25: не курсуватимуть.

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На цей час на маршрути виведуть автобуси:

  • №8: вул. Одеська (розворотне коло) – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Мухачова;
  • №13: парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;
  • №95: залізнична станція Рогань – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Луї Пастера – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: вул. Дванадцятого Квітня – вул. Луї Пастера) – вул. Дванадцятого Квітня.
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 21:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 до 17:00 у Харкові тимчасово зміниться рух електротранспорту. Це торкнеться трамваїв №5 і 8 та восьми маршрутів тролейбусів".