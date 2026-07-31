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Замах на командира “Хартії” Оболєнського: СБУ та поліція повідомили подробиці

Події 19:56   31.07.2026
Оксана Горун
Замах на командира “Хартії” Оболєнського: СБУ та поліція повідомили подробиці

У замаху на Ігоря Оболєнського підозрюють 69-річного мешканця Харкова, повідомляє пресслужба Нацполіції України. Чоловік намагався вбити захисника України. При цьому за версією слідства співробітники російських спецслужб вербували харків’янина “під чужим прапором” – видавали себе за СБУ.

 “Для введення чоловіка в оману куратор повідомив йому неправдиву інформацію про нібито співпрацю українського військовослужбовця з ворогом. Як «доказ» фігуранту надіслали згенероване за допомогою штучного інтелекту зображення, на якому командир корпусу «Хартія» нібито перебуває на червоній площі в москві у футболці із символікою “Z”, – поінформувала пресслужба Нацполіції України.

Пістолет кілера, який намагався вбити Оболенського

Ошуканому чоловікові росіяни передали пістолет через кур’єра (його особу ще встановлюють).

“Служба безпеки нагадує, що це вже не перший випадок, коли громадян України вербують “під чужим прапором”, від імені українських правоохоронців. СБУ вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних “завдань” та не розсилає офіційні документи через месенджери”, – підкреслили тим часом в СБУ.

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69-річного харків’янина затримали. Йому готуються повідомити про підозру.

Нагадаємо, про замах на командира “Хартії” 31 липня повідомив президент Володимир Зеленський. “На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо”, – написав він.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 19:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У замаху на Ігоря Оболєнського підозрюють 69-річного мешканця Харкова, повідомляє пресслужба Нацполіції України ".